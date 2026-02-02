Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

Francesco Fredella

02 febbraio 2026, ore 18:42

Il direttore de Il Giornale, dopo la parentesi romana alla guida de Il Tempo, brinda con gli amici

Il direttore compie gli anni. Cinquantuno. Sempre sulla cresta dell'onda, la sua seconda vita - dopo quella in Parlamento - lo vede impegnatissimo in tv con Domenica in e sulla carta stampata alla direzione de Il Giornale. 
Tommaso Cerno è uno dei direttori più brillanti, potente con la parola, fortissimo sui social (dove sperimenta nuovi stili e linguaggi). 

Dice quello che pensa. Senza filtri. Vince e convince quando è in televisione. Penna d'oro quando scrive editoriali. Cerno, dalla Capitale, dove ha vissuto ultimamente quando era direttore del Tempo, si è trasferito a Milano. E' lì che ha festeggiato il compleanno. Ospiti? Mara Venier, Barbara d'Urso (in tubino D&G con cuore sul petto), Annamaria Bernardini De Pace, Melania Rizzoli e tanti altri. Molta privacy, com'è giusto che sia in una serata all'insegna del relax e dell'amicizia. Pochi selfie e reel, tanto buon cibo. Risate. 

Per i suoi 51 anni, Cerno ha deciso di festeggiare nella casa sui Navigli milanese con le persone più care, gli amici storici. Il brindisi con Stefano Balloch (marito di Cerno): unico momento circolato sui social. Cena a buffet con vino friulano, regione d'origine di Cerno. Una serata fantastica, nella nuova casa del direttore con vista sul Naviglio Grande. 

