Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

Il direttore compie gli anni. Cinquantuno. Sempre sulla cresta dell'onda, la sua seconda vita - dopo quella in Parlamento - lo vede impegnatissimo in tv con Domenica in e sulla carta stampata alla direzione de Il Giornale.

Tommaso Cerno è uno dei direttori più brillanti, potente con la parola, fortissimo sui social (dove sperimenta nuovi stili e linguaggi).

Dice quello che pensa. Senza filtri. Vince e convince quando è in televisione. Penna d'oro quando scrive editoriali. Cerno, dalla Capitale, dove ha vissuto ultimamente quando era direttore del Tempo, si è trasferito a Milano. E' lì che ha festeggiato il compleanno. Ospiti? Mara Venier, Barbara d'Urso (in tubino D&G con cuore sul petto), Annamaria Bernardini De Pace, Melania Rizzoli e tanti altri. Molta privacy, com'è giusto che sia in una serata all'insegna del relax e dell'amicizia. Pochi selfie e reel, tanto buon cibo. Risate.

Per i suoi 51 anni, Cerno ha deciso di festeggiare nella casa sui Navigli milanese con le persone più care, gli amici storici. Il brindisi con Stefano Balloch (marito di Cerno): unico momento circolato sui social. Cena a buffet con vino friulano, regione d'origine di Cerno. Una serata fantastica, nella nuova casa del direttore con vista sul Naviglio Grande.