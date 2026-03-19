Letteratura: venduto per 12 milioni di dollari il manoscritto di On the Road di Kerouac

Il leggendario rotolo dattiloscritto di "On the Road" (Sulla strada), il romanzo simbolo della Beat Generation firmato da Jack Kerouac (1922-1969), è stato venduto all'asta per la cifra record di 12,1 milioni di dollari (circa 10,1 milioni di euro). La vendita, avvenuta a New York presso la casa d'aste Christie's, stabilisce il nuovo primato mondiale per un manoscritto letterario e riporta al centro dell'attenzione uno dei documenti più iconici della letteratura del Novecento.

Prima stesura

L'opera venduta all'asta rappresenta la prima stesura del celebre romanzo "On the Road" pubblicato nel 1957 e considerato uno dei testi fondativi della controcultura americana del secondo dopoguerra. Il documento faceva parte della straordinaria collezione privata di Jim Irsay, proprietario della squadra di football americano Indianapolis Colts, scomparso nel maggio 2025. L'asta si è tenuta nell'ambito della vendita ''Hall of Fame'', uno dei momenti principali della dispersione della cosiddetta Jim Irsay Collection, una raccolta unica di cimeli legati alla musica, allo sport, alla letteratura e al cinema del XX secolo.

Chi l'ha comprato

A sorpresa, l'acquirente del prezioso manoscritto sarebbe il cantautore country americano Zach Bryan, dichiarato ammiratore di Kerouac e della Beat Generation. Secondo quanto riportato dalla rivista "Rolling Stone", l'artista avrebbe intenzione di esporre il rotolo all'interno di un futuro centro culturale dedicato allo scrittore nella città natale di Kerouac, Lowell, nello stato del Massachusetts.

On the Road, storia travagliata di un romanzo- simbolo di una generazione

Nonostante oggi sia considerato un classico della letteratura americana, On the Road non ebbe un percorso editoriale immediato. Dopo la stesura del 1951, il romanzo fu rifiutato da diversi editori e rimase inedito per sei anni. Solo nel 1957 venne pubblicato negli Stati Uniti dalla casa editrice Viking Press, dopo importanti revisioni richieste dall'editore .Ingiallito dal tempo, il dattiloscritto, venduto all'asta, è consumato all'inizio e i paragrafi finali sono stati strappati dalla bocca di un cane. Dopo la morte di Kerouac nel 1969, il rotolo passò dalla vedova Stella Sampas a suo fratello Tony: fu il nipote di Tony, in qualità di esecutore testamentario, a mettere in vendita il rotolo nel 2001. Il timore di molti era che sarebbe sparito per sempre, ma non fu così: Irsay fu generoso e lo presto più volte a musei in giro per l'America.