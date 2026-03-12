Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Il quotidiano La Repubblica lancia una notizia che riguarda Tommaso Cerno. Nell'edizione on line titola così: "Rai, incarico alla figlia del marito di Cerno. L'azienda nega ma fu lei a scriverlo sui social". Secondo quanto riportato da La Repubblica nella trasmissione di Cerno sarebbe stata assunta come social media manager la figlia del marito. Un polverone che colpisce il giornalista, direttore de Il Giornale, conduttore di "Due di picche", presente a "Domenica in" dalla prima puntata di questa edizione. La Rai, però, nel primo pomeriggio di oggi, smentisce la notizia circolata in Rete con una nota diramata dall'Ansa.

" La Rai smentisce categoricamente la notizia secondo la quale la signora Giada Balloch, figlia del marito di Tommaso Cerno, abbia contratti di collaborazione con la Direzione Intrattenimento Day Time e con qualsiasi altra Direzione Rai" , fa sapere l'azienda di viale Mazzini. Intanto, il M5Stelle - sempre in una nota Ansa - fa sapere di voler presentare un'interrogazione in Vigilanza Rai.

LA REAZIONE DI CERNO SU "X"

Sui social Cerno - sempre molto attivo - esplode con la sua dialettica e su "X" non si trattiene contro il quotidiano La Repubblica, scrivendo: "L'ultima fakenews contro di me è contro Due di picche. Balle spaziali. Giada non ha nessun contratto con la Rai. Ricordavo una Repubblica che verificava le notizie. Ma era tanto tempo fa". Si attende, ora, la risposta del quotidiano La Repubblica.



