Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Francesco Fredella

12 marzo 2026, ore 15:52

Intanto, il M5Stelle - sempre in una nota Ansa - fa sapere di voler presentare un'interrogazione in Vigilanza Rai

Il quotidiano La Repubblica lancia una notizia che riguarda Tommaso Cerno. Nell'edizione on line titola così: "Rai, incarico alla figlia del marito di Cerno. L'azienda nega ma fu lei a scriverlo sui social". Secondo quanto riportato da La Repubblica nella trasmissione di Cerno sarebbe stata assunta come social media manager la figlia del marito. Un polverone che colpisce il giornalista, direttore de Il Giornale, conduttore di "Due di picche", presente a "Domenica in" dalla prima puntata di questa edizione. La Rai, però, nel primo pomeriggio di oggi, smentisce la notizia circolata in Rete con una nota diramata dall'Ansa.
"La Rai smentisce categoricamente la notizia secondo la quale la signora Giada Balloch, figlia del marito di Tommaso Cerno, abbia contratti di collaborazione con la Direzione Intrattenimento Day Time e con qualsiasi altra Direzione Rai", fa sapere l'azienda di viale Mazzini. Intanto, il M5Stelle - sempre in una nota Ansa - fa sapere di voler presentare un'interrogazione in Vigilanza Rai. 

LA REAZIONE DI CERNO SU "X"

Sui social Cerno - sempre molto attivo - esplode con la sua dialettica e su "X" non si trattiene contro il quotidiano La Repubblica, scrivendo: "L'ultima fakenews contro di me è contro Due di picche. Balle spaziali. Giada non ha nessun contratto con la Rai. Ricordavo una Repubblica che verificava le notizie. Ma era tanto tempo fa". Si attende, ora, la risposta del quotidiano La Repubblica


Argomenti

rai
rai2
tommaso cerno

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

Il 22,1% dei nuclei familiari dichiara la presenza di uno o più cani, mentre il 17,4% convive con uno o più gatti

Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

Il direttore de Il Giornale, dopo la parentesi romana alla guida de Il Tempo, brinda con gli amici

Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

Un centinaio al mondo le operazioni compiute in "asleep awake asleep”, cioè con il paziente sveglio, in anestesia locale, il bimbo sta già recuperando linguaggio e capacità sensoriali