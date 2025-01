Sanremo 2025. Da Bianca Balti a Mahmood, scopriamo chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston

Carlo Conti snocciola nomi, curriculum e segni distintivi delle co-conduttrici e dei co-conduttori che saranno al suo fianco sera dopo sera da martedì 11 febbraio. Li declama, come ormai è tradizione per i direttori artistici, in collegamento con il Tg1. Scopriamo allora sorprese e conferme del cast.

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

E’ la prima sera in cui i riflettori si accendono sui 30 artisti che presenteranno per la prima volta i loro inediti, in gara. “Ed è una sera molto istituzionale, dedicata ai trenta Big in gara e condurrò da solo... a meno che non riesca a convincere due amici storici”, è la nota aggiunta con un sorriso da Conti, che fin qui ha sempre escluso la presenza sul palco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ed è a loro che il pensiero è subito andato.

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO

La seconda serata “sarà piena di energia, voglia di vivere, con una donna straordinaria, una guerriera, la nostra meravigliosa Bianca Balti", ha annunciato Conti. Con lei sul palco, "per una serata piena di sana follia", anche Malgioglio e Frassica.

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

Giovedì ecco Miriam Leone, “l'eleganza”, la definisce Conti, l'ex Miss Italia è tra le attrici più amate dal pubblico; Elettra Lamborghini, “la voce, l'energia musicale”, già in gara nel 2020 con Musica (e il resto scompare); e Katia Follesa, “la freschezza e la comicità”.

VENERDI’ DI COVER

Al Teatro Ariston in una delle serate da sempre più attese, dove i cantanti portano sul palco le cover Carlo Conti sarà affiancato Mahmood e Geppi Cucciari. “Sarà una serata molto glamour e chic, ma anche piena di ironia” ha concluso Conti.