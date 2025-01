"Jovanotti super ospite a Sanremo": Carlo Conti lo svela al Tg1

Carlo Conti, a poco meno di un mese da Sanremo, torna al Tg1 per uno degli annunci. Il quadro è quasi del tutto pronto, i co-conduttori sono stati annunciati. Ma manca ancora qualcosa. Il super ospite, il primo. "Jovanotti sarà all'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo", dice Carlo Conti al Tg1. E' questo l'atteso annuncio del conduttore.

Jovanotti, 35 anni fa, sale su quel palco omaggiando Vasco Rossi. Indimenticabile quel momento. Lo seguono tutti, è nel picco del suo successo pop: riceve persino un Telegatto in caserma, durante gli anni del militare. Giovanissimo, mette insieme tutti ed è amato in modo trasversale. Dopo oltre 35 anni, Jovanotti resta uno degli idoli per intere generazioni.





I CO-CONDUTTORI

Carlo Conti non sarà solo sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. A Sanremo, nel corso della prima serata, potrebbero arrivare Panariello e Pieraccioni: storici amici del conduttore. Il trio dei toscani è amatissimo dal pubblico. Ma dalla seconda chi sarà con Conti? Mercoledì tocca a Bianca Balti", Malgioglio e Frassica. Giovedì a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Venerdì, serata delle cover, all'Ariston arrivano Mahmood e Geppi Cucciari. Serata della finale? Toccherà ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.





TUTTI I BIG IN GARA

Il conto alla rovescia è iniziato. Le prove dei trenta big anche. Blindatissime. Nessuna indiscrezione, per adesso. Domani, 20 gennaio 2025, i giornalisti della sala stampa (anche noi del Gruppo RTL102.5) ascolteranno le canzoni per la prima volta. Nessuno spoiler.





I Big in gara

• Achille Lauro

• Gaia

• Coma_Cose

• Francesco Gabbani

• Willie Peyote

• Noemi

• Rkomi

• Modà

• Rose Villain

• Brunori SAS

• Irama

• Clara

• Massimo Ranieri

• Emis Killa

• Sarah Toscano

• Fedez

• Simone Cristicchi

• Joan Thiele

• The Kolors

• Bresh

• Marcella Bella

• Tony Effe

• Elodie

• Olly

• Francesca Michielin

• Lucio Corsi

• Shablo feat. Gué, Joshua e Tormento

• Serena Brancale

• Rocco Hunt

• Giorgia