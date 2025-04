Catania, padre uccide il figlo 23enne, con colpo di pistola che impugnava per sedare una lite durante una festa

Una festa trasformata in tragedia, con una dinamica dei fatti tutta da ricostruire, che causato la morte di un ragazzo di 23 anni, apparentemente per mano del padre , imprenditore 62enne, che impugnava una pistola durante le concitate fasi una lite. La rissa è scoppiata nella villa di proprietà dell’uomo a San Gregorio di Catania, che veniva utilizzata per eventi privati. Vi si stava festeggiando un compleanno, con la presenza di molte persone, per lo più ragazzi.