Salmo a RTL 102.5: “Il disco è un’altalena di emozioni, ho guardato dentro di me ed è venuto fuori da solo. Lebonski Park sarà una grande festa per tutti i fan, poi ci sarà il tour mondiale”

Salmo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Ranch”, il suo nuovo album, rilasciato oggi. Distante dal classico immaginario western, il disco rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico: è il rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza. Limitarsi a parlare di luogo fisico, di geotag, sarebbe riduttivo: “RANCH” è una personalissima zona franca, l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività. È un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia, dalla musica. Qui è dove il progetto ha preso corpo e titolo. Ai microfoni di RTL 102.5, Salmo ha raccontato: «Il disco è venuto fuori da solo, quando ne avevo bisogno. Stavo lavorando al libro e alla colonna sonora di “Blocco 181” in cui dovevo recitare e dovevo cercare di essere un’altra persona, che si è isolata nella storia per affrontare i suoi demoni. Io l’ho seguito ed è venuto fuori l’album. Questo personaggio della serie tv mi ha salvato: ho avuto la fortuna di arredarlo come volevo e l’ho portato nella mia vita. Il disco è un’altalena di emozioni, perché non puoi avere lo stesso stato d’animo ogni giorno. È molto vario, ce n’è un po’ per tutti i gusti. A differenza degli altri dischi dove ho guardato fuori dalla finestra e cercavo di scrivere quello che vedevo, in questo ho guardato dentro la finestra, dentro di me e ho esaminato un po’ quello che sto vivendo in questo momento. Nel disco, c’è anche un coro gospel che abbiamo registrato a Los Angeles: mi mancava un ritornello e mi serviva qualcosa di emotional. Abbiamo costruito un ritornello che è un verso della Bibbia, Salmo 23, cantato in inglese. È stata un’emozione unica, c’era molta spiritualità e con noi c’era Sergio Silvestre. È stato un onore». Eterogeneo, ruvido, tagliente, sincero, “RANCH” è la fotografia sonora di un artista che non vuole essere incasellato, che cambia pelle ad ogni traccia, attraversando generi e stati d’animo con la sola bussola della sua ispirazione. Mai stanco di esplorare nuovi linguaggi, Salmo torna a modo suo: nuova estetica, un unico feat e 16 pezzi a comporre una tracklist essenziale, solo musica, tutta autenticità. «L’album è uscito stanotte ma sto già avendo dei feedback positivi. Sto leggendo i commenti sotto i video su YouTube perché ho mollato i social. Ne avevo bisogno per la salute mentale, i miei amici che gestiscono i miei profili. L’isolamento non è un discorso bellissimo, ne avevo bisogno ma mi rendo conto che ci sono molti giovani che hanno bisogno dei social per farsi spazio nel mondo della musica» ha aggiunto l’artista in diretta su RTL 102.5.





LEBONSKI PARK

Con l’uscita di “RANCH”, l’attesa cresce anche sul fronte live, dove Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo. Il primo grande appuntamento in agenda è “LEBONSKI PARK”, in scena il 6 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live. Un evento fuori scala, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in esperienza immersiva e più che mai totalizzante nell’universo di Salmo. Un parco a tema a lui interamente dedicato, tra scenografie sorprendenti, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che traduce l’universo di “RANCH” in spettacolo puro. «È un evento per i fan, abbiamo organizzato questo intrattenimento come se fosse una festa di paese. I ragazzi arrivano e c’è una giostra, il pungiball, toro meccanico, il gioco in cui spari alle lattine, tutto fatto a tema. Ci sarà da mangiare e da bere e poi si aprono i cancelli e apre il live. Il tema è sia Salmo che Ranch, abbiamo provato a unire i due mondi» svela Salmo nel corso di “The Flight”. RTL 102.5 è la radio partner ufficiale di “LEBONSKI PARK”.





SALMO WORLD TOUR 2025

Dopo la grande festa milanese, l’avventura live prosegue sui grandi palchi italiani e internazionali. Arriva l’annuncio del “SALMO WORLD TOUR 2025”, la nuova tournée che da ottobre vedrà Salmo portare “RANCH” e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, in giro per il mondo: l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo, proprio dove dà il meglio di sé: on stage. «Sto lavorando anche al tour mondiale, che sarà diviso in due: il tour nei palazzetti in Italia sarà con la band, mentre quello all’estero probabilmente sarà più snello, con solo voce e dj. Andare in America a suonare mi gasa, perché gli italiani sono ovunque, ma spero che ci siano italiani che portano amici del posto. Stiamo cercando di aggiungere due date: Osaka e una data in Messico». Si parte il 9 ottobre da Padova, per proseguire l’11 ottobre a Torino, il 18 ottobre a Eboli, il 21 ottobre a Roma, il 26 ottobre a Firenze, il 28 ottobre a Bologna, prima di calcare alcuni dei palchi più infuocati d’Europa e America: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre; Los Angeles, Toronto, New York e Miami nel mese di dicembre. Un tour mondiale al cardiopalma, dimostrazione concreta di quanto Salmo sia oggi uno degli artisti italiani più potenti e riconoscibili a livello global, capace di portare dal vivo tutta la carica di un disco nato per stare sul palco.