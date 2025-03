Tommaso Donadoni a RTL 102.5: “L’esperienza sul set è stata bellissima, ho imparato tante cose ed è stata molto formativa”

Tommaso Donadoni è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Carolina Rey, Carlo Elli, Paolo Cavallone e Charlie Gnocchi, per presentare la nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Novità è la parola chiave per l’ottava stagione, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso. Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. Ad affidarle questo compito è proprio Suor Angela. Dovrà aiutare e sostenere il fin troppo puntiglioso direttore della struttura, Lorenzo Riva, stimato psichiatra sulla quarantina e padre di due figli: Pietro e Giulia. La giovane suora sbaglia, si confonde, combina disastri e continua ad essere segretamente innamorata delle sue borse… Ma ha una luce negli occhi, e quella luce la trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla: Cristina, sedicenne incinta, Olly che ha perso il papà a sei anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia. E infine Melody che fugge da un compagno violento.





Le parole di Tommaso Donadoni

Ai microfoni di RTL 102.5, Tommaso Donadoni, che nella serie interpreta Pietro Riva, ha raccontato: «Io sono Pietro Riva, un ragazzo incredibile, ce ne sono pochi come lui al giorno d’oggi e io personalmente ho tanto da imparare. L’esperienza è stata super bella, poi “Che Dio ci aiuti” è già una famiglia avviata e quando qualcuno entra a casa di qualcun altro deve sempre entrare in punta di piedi. Ho imparato tante cose, sono stati 10 mesi lunghissimi e molto belli, molto formativi. La cosa più difficile nell’inserirsi in qualcosa già avviato è trovare la chiave giusta, capire i tempi. In questa stagione si re-interfaccia Elena Sofia Ricci con Suor Azzurra e le dà una mano un po’ nelle nuove situazioni. Posso solo spoilerarvi che nella prossima puntata succederà un casino, tanti colpi di scena ma anche tanti sorrisi». «Essere attore è una sensazione bellissima davvero, perché interpretiamo sempre qualcuno e grazie a TikTok, con cui ho iniziato, sono riuscito a buttare giù tante insicurezze sicuramente» ha continuato Tommaso Donadoni in diretta su RTL 102.5.