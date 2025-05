“Mamma mia!” compie 25 anni, il celebre musical è in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano

Il musical “Mamma Mia!” è in scena al TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove resterà fino all’11 maggio, dopo aver debuttato il 30 aprile. Non servono presentazioni, parliamo di uno degli spettacoli più amati del panorama teatrale mondiale. Da oltre 25 anni fa ballare e cantare intere generazioni grazie alle indimenticabili hit degli ABBA. La produzione internazionale attualmente sul palco milanese ne è un’ulteriore prova del suo successo senza tempo. Con una colonna sonora che tutti conoscono, un cast talentuoso e un'energia coinvolgente, il risultato non può che essere un trionfo.

25 ANNI DAL DEBUTTO NEL WEST END DI LONDRA

“Mamma Mia!” è nato nel 1999 nel West End di Londra e negli anni ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Quest’anno il musical compie 25 anni e continua ad entusiasmare il pubblico come se fosse il primo giorno. Un successo artistico e commerciale, con numeri straordinari, raggiunto in pochissimo tempo: 50 produzioni, tradotte in 16 lingue, e messe in scena in più di 450 città. Ora è arrivato anche in Italia, che in fatto di musical ha una tradizione sicuramente diversa da quella londinese o newyorkese, ma che comunque si difende bene, con sale piene e un pubblico entusiasta. Ieri sera il Teatro Arcimboldi era pieno, con un pubblico di tutte le età.

LA TRAMA

La storia è ormai conosciuta. È quella di Sophie, che sta per sposarsi e decide di scoprire chi sia davvero suo padre. Sua madre, Donna, non ha mai parlato chiaramente del passato, così invita tre uomini che potrebbero essere il suo vero padre su un’isola greca dove, tanti anni prima, successe tutto. Da lì inizia un racconto fatto di ricordi, situazioni bizzarre, momenti teneri e un sacco di emozioni. Il tutto legato dalle canzoni degli ABBA, che non solo fanno da colonna sonora, ma diventano parte integrante della storia. È uno di quegli spettacoli che ti fanno ridere, cantare e, alla fine, riflettere.