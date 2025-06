Cinema, Denis Villeneuve sarà il regista del prossimo James Bond

Il franchise James Bond ha finalmente trovato il suo nuovo regista.

Sarà Denis Villeneuve a riportare in scena l’agente segreto più famoso della storia del cinema. L'annuncio ufficiale è stato dato da Amazon MGM Studios che da qualche mese aveva assunto il controllo creativo della saga.

Villeneuve, candidato all'Oscar e autore di film come "Dune", "Arrival" e "Blade Runner 2049", è considerato una figura di riferimento nel panorama contemporaneo per la sua capacità di coniugare visione autoriale e appeal commerciale. La sua scelta arriva dopo un lungo periodo di incertezza seguito all'uscita di "No Time to Die" (2021), che ha segnato la conclusione del ciclo con Daniel Craig. Ora che bisognerà scegliere anche il prossimo 007, viene da chiedersi se Villeneuve giocherà un ruolo importante sul casting.

007, TRADIZIONE E INNOVAZIONE

"Alcuni dei miei primi ricordi legati al cinema sono connessi a 007", ha commentato Villeneuve. "Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, a partire da “Licenza di uccidere” con Sean Connery. Sono un fan irriducibile di Bond. Per me, è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future".

La produzione del nuovo film sarà affidata ad Amy Pascal e David Heyman, mentre Tanya Lapointe, collaboratrice di lunga data di Villeneuve, ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva. Attualmente non è stata comunicata una data di inizio delle riprese né è stato ufficializzato il nuovo interprete di James Bond.

Con l'ingresso di Villeneuve e il nuovo assetto produttivo, Amazon punta a rilanciare uno dei brand cinematografici più longevi e redditizi, avviando una nuova fase di sviluppo con l'obiettivo di consolidare e ampliare ulteriormente l'impatto globale del franchise.

CHI E DENIS VILLENEUVE?

Denis Villeneuve è un regista, sceneggiatore e produttore canadese nato il 3 ottobre 1967 a Gentilly, Québec. Ha iniziato la sua carriera nel cinema con film come "Maelström" (2000) e "Polytechnique" (2009), prima di ottenere il successo internazionale con "Prisoners" (2013) e "Enemy" (2013).

Villeneuve ha poi diretto film come "Sicario" (2015), "Arrival" (2016), "Blade Runner 2049" (2017) e "Dune" (2020), che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination, tra cui premi Oscar e nomination da parte delle principali associazioni di categoria.

Al momento, il cineasta è impegnato con la lavorazione della terza parte di Dune che potrebbe arrivare in sala verso la fine del 2026 (secondo alcuni invece arriverà nella primavera del 2027). Stando quindi agli impegni del regista, è probabile che vedremo il nuovo film di James Bond non prima del 2027/2028.