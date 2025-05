A Milano scomparsa una dipendente dell’albergo teatro dell’aggressione avvenuta questa mattina nei pressi della Stazione Centrale

Risulta scomparsa da ieri pomeriggio una dipendente dell’hotel situato vicino alla stazione centrale di Milano, di fronte al quale questa mattina all'alba è stato accoltellato al collo e al torace un barman dello stesso albergo, un 51enne di origini egiziane, ricoverato in condizioni gravissime al Niguarda. In fuga il presunto aggressore Emanuele De Maria, un 35enne napoletano, detenuto a Bollate che aveva ottenuto un permesso per lavorare nella struttura come addetto all’accoglienza. L’uomo che ieri pomeriggio non era rientrato in carcere, prima di fare perdere le proprie tracce stava scontare una pena definitiva per aver ucciso nel 2016 nel casertano una prostituta tunisina di 23 anni. La donna scomparsa è una 51enne cingalese, residente a Cinisello Balsamo.