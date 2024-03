"Non c'è due senza trash": Fedez e Barbara d'Urso insieme sul treno

Il selfie inaspettato. Barbara d'Urso e Fedez. Sui social, dove il rapper va fortissimo da sempre, arriva lo scatto. Come mai l'ex conduttrice di Canale5 e Fedez sono insieme? Ci saranno nuovi progetti in vista? Difficile saperlo (almeno per adesso).

Ricostruiamo la vicenda.

Fedez e la d'Urso si sono incontrati in treno ed è stato subito selfie. Destinazione misteriosa, segreta. Il ricordo corre sulle note di "Non c'è due senza trash", uno dei brani di Fedez che è andato fortissimo nel corso degli anni.

VI RICORDATE IL VIDEO DI "POMERIGGIO TRASH"?

Operazione rewind. Riavvolgiamo il nastro. Anno 2015. Fedez indossa una parrucca e un vestito a pois, cartellina in mano si appresta a condurre un programma (una parodia): "Pomeriggio Trash".

In passato, qualcuno ha parlato di rapporti poco sereni tra Fedez e Barbara d'Urso. Ma sono solo voci di corridoio: i due, come testimonia il selfie, non sono affatto ai ferri corti.

LA D'URSO VA VIA DA MEDIASET E LASCIA POMERIGGIO5

Dopo anni alla conduzione di Pomeriggio5, la d'Urso ha lasciato il format e Mediaset. Al suo posto, lo scorso anno, è arrivata Myrta Merlino. Carmelita nazionale, all'inizio della stagione tv, è partita per Londra e poi è stata impegnata a teatro in giro per l'Italia con Taxi a due piazze. Ora, si vocifera che possa tornare in tv (come del resto ha promesso ai fan).

FEDEZ OSPITE A BELVE

Fedez sarà a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Nelle sue storie, infatti, spunta anche una foto in cui si vede il camerino della conduttrice. Cresce l'attesa sull'ospitata del rapper, che parlerà di tutto. Senza freni. Si sa: le domande della Fagnani sono "forti". Ad effetto.