Fiorello passa a Nove? Arriva la smentita dell'entourage dello showman. Ecco i possibili scenari

"Totalmente falsa e priva di fondamento": l'entourage di Fiorello esclude la possibilità di un passaggio su Nove dello showman, che per due anni ha trionfato a Viva Rai2 con ascolti stellari. Ieri, l'indiscrezione legata ad un contratto che Fiorello starebbe per firmare entro fine luglio con Warner Bros Discovery per un programma atteso a settembre sul Nove. La smentita smorza ogni tipo di entusiasmo.

Fiorello, che in questi due anni ha letteralmente rivoluzionato il modo di fare televisione con grinta ed entusiasmo, non avrà più la sveglia all'alba. In questi due anni, infatti, ci ha abituato a video alle 5 del mattino con la troupe di figuranti e personaggi lanciati nel suo "Viva Rai2". Lui stesso aveva raccontato in un'intervista che è bellissimo vedere Roma al mattino. E poi il successo con Amadeus a Sanremo: indimenticabile. C'eravamo anche noi con il truck di Rtl102.5 e Fiore, una mattina, a sorpresa, è arrivato sul nostro truck mettendosi dietro al microfono in diretta.

AMADEUS DA SETTEMBRE SU NOVE

Dopo l'addio in Rai, Amadeus da mesi è passato a Nove (dove, tra l'altro, c 'è anche Fabio Fazio). Per la Rete Warner Bros Discovery sembra iniziata una vera campagna acquisti senza precedenti, legata ad un nuovo palinsesto che inizierà nella nuova stagione tv. E se Fiorello fosse l'asso nella manica dei dirigenti Nove per il 2025? Chissà.

Rebus Barbara d'Urso. C'è chi sostiene che l'ex conduttrice di Pomeriggio5 possa aver trovato le porte aperte su Nove. Sarà realmente così? Al momento nessuna comunicazione ufficiale.

UN TALENTO SENAZA PRECEDENTI

Canta. Recita. Conduce. Balla. Fiorello sa fare praticamente tutto. Ed è sempre geniale. Ogni suo programma è diverso dai precedenti, ogni diretta regala qualcosa di nuovo ed inaspettato. Riesce, senza alcuna volgarità, ad arrivare a tutto il pubblico attraversando l'attualità e la politica con un pizzico di satira e verve che solo lui sa usare. Fiorello, per questo, è inimitabile.