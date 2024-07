Wanda Nara e Icardi: la spifferata sulla separazione. Parla l'avvocato che conferma i rumors delle ultime ore

Tira e molla. Negli ultimi anni si sono avvicendate crisi e ritorni di fiamma. Adesso, però, sarebbe precipitato tutto. Per l'ennesima volta. Ci sarebbe una nuova crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due si sarebbero asciati di nuovo. A questo punto, evitiamo di usare il condizionale perché la stessa showgirl argentina nel programma tv argentino Pomeriggio America ha detto:

“Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta

La crisi, tra i due, è iniziata nel 2021. Ma dopo alcuni momenti difficili la coppia si è riavvicinata, Wanda ha partecipato anche a Ballando con le stelle e poi è arrivata la malattia, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

LA CONFERMA SULLA ROTTURA TRA MAURO E WANDA

Per adesso Mauro Icardi ancora non parla, ma l'unica notizia arriva proprio da Wanda - che a breve registrerà Bake Off Argentina. Poi c'è un'altra conferma da parte della sua avvocata, Ana Rosenfeld, che a TeleShow ha commentato:

Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato

Da rumors sarebbe stata Wanda a chiedere il divorzio al marito: un film già visto nel 2021 quando arrivò la crisi e la separazione. Per davvero la Nara, che è stata a lungo agente di Mauro Icardi in campo calcistico, avrebbe deciso di mettere la parola fine? Per adesso, nessuno dei due ha richiesto il divorzio. La notizia è arrivata in Turchia, dove sono stati avvistati insieme per l'ultima volta ed hanno partecipato ai festeggiamenti per la vittoria del Galatasaray, oltre al rinnovo del contratto di Icardi. Un grande amore, sicuramente, scandito da momenti di crisi. Un po' come accade in tutte le coppie del mondo. Gli occhi dei fan sono puntati sui loro profili social per avere notizie dell'ultim'ora e qualche pettegolezzo in più.