Elisabetta Franchi, chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice

È bastato un flirt dell’amica con l’ex fidanzato dell’epoca, Alan Scarpellini, per scatenare la gelosia della stilista italiana Elisabetta Franchi, che ora rischia di andare a processo con l’accusa di stalking verso una delle sue migliori amiche e broker finanziario. La storia, che risale a circa 30 anni fa, ha scaturito “continue molestie”, diverse “minacce” e “comportamenti finalizzati a screditare pubblicamente e privatamente la persona”. La procura di Bologna e il pm Luca Venturi, che ha chiesto il rinvio a giudizio, ritengono che l'imprenditrice cinquantasettenne abbia attuato una serie di atti denigratori contro l’ex amica, partendo proprio da un post su Instagram che recita: «Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?». L’attacco social avrebbe generato numerosi commenti e condivisioni del post, ma soprattutto un’ondata d’odio, la cosiddetta “shitstorm”, verso la vittima. L'imprenditrice, infatti, aveva accusato l'amica di avere una relazione con il suo compagno, diffondendo la voce tra diverse persone. Aveva inviato messaggi, considerati denigratori, ad amici comuni e aveva contattato anche il compagno della presunta vittima, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi. «O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena» è uno dei messaggi che Elisabetta Franchi, ad agosto, avrebbe inviato all’ ex consulente, che secondo la Procura avrebbe perseguitato da febbraio 2024.





La denuncia dell’ex amica

Le indagini avrebbero evidenziato come il comportamento di Elisabetta Franchi, assistita dall'avvocato Paolo Creta, insieme a molestie e minacce, abbia provocato nella donna stati di paura e ansia, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita e compromettendo la sua serenità nello svolgimento delle attività quotidiane. Tra gli episodi contestati risulta anche una visita della stilista presso una banca con cui la vittima collaborava per la gestione del patrimonio della stilista. In quell'occasione, l’imprenditrice si sarebbe rivolta ai vertici dell’istituto per accusare l'ex amica di scarsa professionalità e incompetenza, sollecitando provvedimenti che, tuttavia, non sono stati adottati. L'ex consulente, una libera professionista attiva nel settore del brokeraggio, ha quindi presentato denuncia. Sentito dalla polizia l’ex compagno di Elisabetta Franchi, Alan Scarpellini, avrebbe ammesso che tra lui e la donna c’era stato «un piccolo flirt nel 1994, poi non c’è stato più nulla».