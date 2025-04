E' morto Val Kilmer, l’attore americano di Top Gun e Batman

Forse il nome vi dirà poco ma, appena appare il suo volto, subito arrivano alla mente i ruoli iconici della sua carriera.

Top Gun, Batman Forever e The Doors. Si è spento all’età di 65 anni l’attore Val Kilmer, lo fa sapere la figlia Mercedes che, al New York Times, parla di polmonite come causa del decesso.

A Kilmer fu diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, ma riuscì a superarlo e dopo un trattamento con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea che ne limitò la capacità vocale.

GLI INIZI

Nato a Los Angeles il 31 dicembre 1959 e cresciuto nella San Fernando Valley all'ombra di Hollywood, Kilmer è stato uno degli studenti più giovani mai ammessi al programma di recitazione della Juilliard School, all'età di 17 anni.

Ha iniziato come attore teatrale ed è salito alla ribalta alla fine degli anni '80 con i suoi ruoli nelle commedie cinematografiche Top Secret! e Real Genius prima di ottenere un ruolo come Iceman al fianco di Tom Cruise, film nel campione d'incassi Top Gun del regista Tony Scott (1986).

Kilmer si è fatto notare anche per le sue interpretazioni del cattivo scagnozzo di Robert De Niro in 'Heat - La sfida' (1995) di Michael Mann, del folle assistente di Marlon Brando in 'L'isola perduta' (1996) di John Frankenheimer, del soave truffatore Simon Templar in 'Il Santo' (1997) di Phillip Noyce e del detective omosessuale Gay Perry in 'Kiss Kiss Bang Bang' (2005), omaggio di Shane Black al cinema noir.

ALTRI RUOLI IMPORTANTI

Kilmer ha anche interpretato Elvis Presley in 'Una vita al massimo' (1993) di Scott, scritto da Quentin Tarantino, e la pornostar/drogata di cocaina John Holmes in 'Wonderland' (2003).

Aveva fatto il suo debutto cinematografico in una parodia di un film di spionaggio sulla Guerra Fredda, 'Top Secret!' (1984) di Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker, in cui ha recitato la parte di un cantante americano che piaceva al pubblico di Berlino, inconsapevolmente coinvolto in un complotto della Germania dell'Est per riunificare il paese.

È stato sposato con l'attrice britannica Joanne Whalley dal 1988 fino al loro divorzio nel 1996. Si sono conosciuti mentre lavoravano insieme al film "Willow" di Ron Howard e si sono sposati pochi mesi dopo.