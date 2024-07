Incassi Cinema: continua a volare Inside Out 2, in Italia arriva a 40 milioni

La leadership è ancora in mano all’animazione. Dopo diverse settimane, a trainare il box Office di quasi tutto il mondo sono ancora dei cartoon che, quest'anno, si sono dimostrati più in salute che mai. Come ogni lunedì ecco una panoramica con i dati degli incassi che hanno ottenuto i cinema italiani e nordamericani nell’ultimo weekend, nello specifico quello del 11-14 Luglio 2024.





INSIDE OUT 2 INARRESTABILE

Apriamo la nostra analisi passando in rassegna l’ottima performance di Inside Out 2, il film Pixar che negli ultimi giorni ha polverizzato altri record al botteghino. Dopo essere diventato il film dello studio con l’incasso più alto della sua storia (battendo Gli incredibili 2 che deteneva questo primato), il cartoon, nel corso di questo ultimo fine settimana, ha proseguito la sua corsa trionfale piazzandosi al 17esimo posto nella classifica dei maggiori incassi della storia (senza tenere conto dell’inflazione). Al momento, è diventato il terzo maggior risultato per un film d’animazione dopo Frozen 2 e Super Mario ma visto lo scarto molto sottile tra Inside Out 2 e quest’ultimo, è presumibile che già mentre leggete questa analisi il cartoon diventi secondo. Ad oggi il film sulle emozioni ha raggiunto in tutto il mondo la bellezza di 1,35 miliardi di dollari, di cui 574 milioni in USA e 776 negli altri mercati. In Italia, con i numeri di ieri è arrivato a superare i 40 milioni di euro per la precisione, 40.437.855 euro, un risultato conquistato soltanto da sei film in questo millennio. Nella classifica dei migliori incassi, troviamo quattro pellicole di Checco Zalone (Quo vado? con 65,3M; Sole a catinelle con 51,9 milioni; Tolo Tolo con 46,2 milioni e Che bella giornata con 43,4) e i due capitoli di Avatar di James Cameron (il primo da 65,6 milioni, il secondo da 44,7). Questo significa anche che Inside Out 2 potrebbe raggiungere e superare almeno Che bella giornata, mentre più complicato l’inseguimento di Avatar 2 e Tolo Tolo. In questo weekend, Inside Out 2 ha conquistato altri 1.695.194 euro, con una media di 3.661 euro e una flessione del 57%.





MINIONS & CO, UN FRANCHISE DA 5 MILIARDI

Cattivissimo me 4, che da noi arriverà soltanto il prossimo 21 Agosto, resta in testa nella classifica USA e al suo secondo fine settimana conquista altri 44 milioni , che significano un’ottima tenuta (-40%) rispetto ai 72,4 milioni del debutto. La pellicola ha ottenuto 12,5 milioni di venerdì ed è arrivata a un totale già notevole di 207,4 milioni che diventano 438 milioni in tutto il mondo. Grazie a questi risultati, il franchise di Cattivissimo me e Minions ha superato i 5 miliardi di incassi complessivi, un risultato mai ottenuto prima da una serie di film d’animazione. Forte di questi risultati, Chris Renaud il regista di questo quarto capitolo ha aperto alla possibilità di proseguire la storia anche in ipotetico quinto film. Per ora, dalla Illumination, fanno sapere che Minions 3 invece é una certezza è uscirà nelle sale nel 2027.





I DATI COMPLESSIVI ITALIANI

In tutto questo, il totale del weekend nel nostro paese è stato di 3.072.513 euro. Si registra una flessione del 9,7% rispetto al fine settimana dello scorso anno, quando si erano ottenuti 3.407.457 euro grazie soprattutto all’esordio di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno che da solo valeva 1.376.277 euro. Decisamente su altri livelli viaggiava il weekend 11-14 luglio 2019, che aveva incassato 5.874.881 euro, ma la ragione era Spider-Man: Far From Home, che aveva conquistato 3.840.694 euro, quindi quasi due terzi di tutto il botteghino di quei giorni. Era stato inesistente invece il fine settimana 12-15 luglio 2018, con un misero dato complessivo di 1.698.296 euro. Tutto sommato, nonostante l’esplosione della stagione estiva, gli incassi tengono abbastanza bene. Ora si attende di capire come si comporterà il titolo Marvel Deadpool & Wolverine che sulla carta ha la possibilità di fare un risultato di tutto rispetto.