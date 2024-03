Pechino Express: al via la nuova stagione il 7 Marzo, RTL 102.5 è la radio ufficiale!

La tanto attesa nuova edizione di Pechino Express, il famoso reality show di viaggi e avventure, sta per prendere il via giovedì 7 marzo. In esclusiva su Sky e in streaming su NOW, gli spettatori saranno trasportati in un'epica avventura attraverso terre sconosciute e sfide avvincenti. RTL 102.5 è la radio ufficiale!

IL VIAGGIO

L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà lungo la suggestiva 'Rotta del Dragone'. Attraverso dieci avvincenti puntate, Pechino Express esplorerà l'Asia meridionale, partendo dall'estremo oriente con il Vietnam settentrionale e il Laos, per poi giungere allo splendido Sri Lanka, nel cuore del continente.

Il viaggio dei partecipanti lungo la 'Rotta del Dragone' inizierà tra le verdi risaie e le testimonianze millenarie della storia e della cultura vietnamita, per poi attraversare le città spirituali del Laos e immergersi negli scenari suggestivi dello Sri Lanka, arricchiti dalla sua foresta pluviale, dalle acque cristalline dell'Oceano Indiano e dai templi sacri. Qui, l'adattamento all'ambiente selvaggio si mescola alla modernità delle città, mentre la spiritualità orientale si fonde con la natura rigogliosa e incontaminata.

Affrontando sfide e ostacoli lungo il percorso, le otto coppie si spingeranno sempre più avanti, portando con sé la bandiera di "Pechino Express" attraverso ogni tappa. Passo dopo passo, solo le più tenaci avanzeranno fino alla finalissima, dimostrando una determinazione senza pari.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E FRU AL TIMONE DELLA NUOVA STAGIONE

A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, questa mattina all’Aeroporto di Linate a Milano, Costantino ha dichiarato: «L'elemento cruciale di Pechino Express consiste nel saper raccontare agli spettatori i luoghi che percorriamo. I progressi tecnologici di Pechino Express sono impiegati al servizio del pubblico per offrire una visione completa dei territori e delle culture. I concorrenti hanno il privilegio di togliere le maschere che indossiamo ogni giorno».

LE COPPIE

Ecco le coppie che compongono il cast: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoderà, come detto, su migliaia di chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. La troupe era composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale.