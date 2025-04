Alessandra Amoroso a RTL 102.5: "Serena Brancale e BigMama sono due donne e artiste straordinarie, saranno mie ospiti alle Terme di Caracalla l'11 giugno 2025"

Alessandra Amoroso è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo singolo "Cose Stupide", che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione oscillante tra desiderio e disillusione. Durante l'intervista, ha anche parlato di tanti altri aspetti della sua vita, tra cui la gravidanza, il nuovo tour e le collaborazioni con colleghe donne, svelando un periodo tutto nuovo e ricco di emozioni.

IL NUOVO SINGOLO ‘COSE STUPIDE’

Alessandra Amoroso è tornata in radio con “Cose Stupide”, il nuovo singolo scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO. Il brano è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. A proposito del singolo, l’artista ha dichiarato a RTL 102.5: “Mi piace perché è un mid-tempo, perfetto per ballare, ma sotto c’è un significato profondo. Questa cosa mi fa impazzire, poter interpretare una canzone su note diverse”. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.

Parlando delle sue influenze musicali, Alessandra Amoroso ha raccontato: “Ho sempre ascoltato musica black e soul. Da bambina adoravo Anastacia, la ascoltavo tantissimo e credo mi abbia influenzata moltissimo. L’ho conosciuta di persona ed è una donna meravigliosa, piena di umiltà e bontà. Quando ci siamo incontrate, mi ha detto: ‘You are my sista from another miss’”.

ALESSANDRA AMOROSO DIVENTA MAMMA

Qualche settimana fa, tramite un annuncio sui suoi social, Alessandra Amoroso ha rivelato che a settembre diventerà mamma per la prima volta. Un momento di grande emozione e cambiamento, che ha raccontato così ai microfoni di RTL 102.5: "Ci sono molti cambiamenti, ma sto bene. È un momento di grande felicità, straordinariamente nuovo, e mi sento emozionata e grata per ciò che faccio, come se fosse sempre la prima volta. È una sensazione meravigliosa quella che sto vivendo, mi sembra di essere in una bolla tutta mia. Non bevo più caffè, mentre prima ne consumavo otto o nove al giorno, un’abitudine molto salentina. Il caffè per me era un rituale di incontro, condivisione e compagnia. Ora i miei gusti sono cambiati, tutto è in continua evoluzione e sto accogliendo tutto quello che arriva. Sento dentro di me una forza assurda e più energia di prima”.

DA OGNI DONNA CON CUI HO LAVORATO HO PRESO UN PICCOLO PEZZO

Durante l’intervista a ‘The Flight’, Alessandra Amoroso ha parlato delle sue recenti collaborazioni, tra cui quella con BigMama, con cui la scorsa estate ha lanciato il singolo ‘Mezzo Rotto’, e quella con Serena Brancale, con cui si è esibita in un duetto sul palco del Festival di Sanremo durante la serata dedicata alle cover. L’artista ha raccontato: “Ho scoperto la bellezza di lavorare con le donne, da ognuna di loro prendo qualcosa, un piccolo pezzo, un insegnamento che porto con me nel mio bagaglio. Sono felice di aver conosciuto Serena Brancale e di aver condiviso con lei l’esperienza di Sanremo. È una persona fantastica, abbiamo gli stessi valori e ci divertiamo insieme. Le sono grata perché mi ha dato una possibilità diversa sul palco dell’Ariston. Per questo le ho chiesto di venire l’11 giugno alle Terme di Caracalla, e lei ha detto di sì”.

Amoroso ha poi parlato anche del legame speciale con BigMama: “Sicuramente ci sarà anche BigMama, la mia Marianna… l’ho sentita ieri. La adoro, mi ha insegnato tanto. Quello che c’è stato tra di noi è durato troppo poco, solo un’estate, ma ci sentiamo spesso. È stata una delle prime a sapere di Penelope. Marianna sarà sicuramente con me alle Terme di Caracalla, e chi la lascia? Ma ci saranno altre sorprese che sveleremo piano piano”.

LE DATE DEL NUOVO TOUR

Alessandra Amoroso tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners.





Queste le date:

7 giugno – TERMOLI (CB) – Arena del Mare 42°15° DATA ZERO

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 - FERRARA – “Ferrara Summer Festival”, Piazza Ariostea

3 luglio 2025 - MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 - TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 - TAORMINA (ME) - “Sotto Il Vulcano Fest”, Teatro Antico

18 luglio 2025 - ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 - CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 - CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 - MARSCIANO (PG) - Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 - FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli

5 agosto 2025 - LANCIANO (CH) - Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 - LECCE - “Oversound Music Festival”, Cave Del Duca





I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it