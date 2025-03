Coma_Cose a RTL 102.5: “Con Vita Fusa ci siamo fatti il regalo di raccontarci. Con il tempo si rischia di perdersi attimi importanti”

Reduci dalla partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cuoricini”, i Coma_Cose sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac. In diretta nel programma The Flight, California e Fausto Lama hanno raccontato l’ultimo album “Vita Fusa”, e il nuovo tour estivo.

"VITA FUSA", IL NUOVO ALBUM DEI COMA_COSE

Oggi, 7 marzo 2025, è uscito “Vita Fusa”, il nuovo album dei Coma_Cose. Un lavoro intimo in cui il duo, composto da California e Fausto Lama, ha voluto raccogliere frammenti del proprio percorso artistico e personale. Tra ballad delicate e brani dalle molteplici sfumature, il disco racconta la loro evoluzione, sia musicale che di vita.

"La nostra è una storia di dieci anni e abbiamo voluto raccontare anche un po’ gli inizi. Ci siamo fatti questo regalo di raccontarci, perché, se vai avanti negli anni, ti perdi dei dettagli importanti, si dimenticano un po’ le cose. Quindi abbiamo detto: 'Ritracciamo un po’ la nostra storia’", racconta California.

"Questo è stato un album molto coccolato. Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato brani con un linguaggio vicino a quello delle radio e quindi, tutte le volte che arrivava una ballad, la si buttava in questa scatola. Quando ci siamo resi conto che ne avevamo abbastanza, abbiamo detto: 'Facciamoci un disco’. È un album che sentiamo molto nostro, con tanta intimità all’interno, e speriamo che arrivi anche a chi lo ascolta. La nostra è una matrice cantautorale, quindi si parla di quello che si vive. Poi la ballad è un codice che ti permette di dare un peso diverso alle parole, è un modo di esprimerci che ci è sempre piaciuto. Ci sono tante canzoni da scoprire in questo disco", continua Fausto Lama.

UN GATTINO IN COPERTINA

La tenerezza è il filo conduttore dell'album, come suggerisce la copertina: un gattino bianco. Il titolo "Vita Fusa" gioca su più significati: le fusa feline che accompagnano le giornate dei due artisti, la fusione tra musica e amore, ma anche quel senso di smarrimento e stanchezza emotiva che a volte la vita porta con sé.

"Siamo due romanticoni di base, ci piacciono molto le ballad e ne sforniamo un po’", dice California. "Secondo Francesca (California, ndr.) il gatto sulla copertina è la nostra gattina in versione pelosa”, rivela Fausto. “La femmina è la prediletta di Fausto, io prediligo il gattino maschio. Si chiamano Maurizio e Giuditta. Maurizio è con noi da 5 anni, Giuditta da 4. Sono sphynx, gatti senza pelo, e sono molto legati a noi. In realtà, sono legati a tutti: se venite a casa nostra, dopo due minuti ve li trovate vicino che vi fanno le fusa. Da qui, Vita Fusa", raccontano.

MIA KHALIFA CONFONDE “CUORICINI” CON “ARANCINI”

Qualche giorno fa è diventato virale un video di Mia Khalifa in cui canta "Cuoricini", il brano presentato dai Coma_Cose a Sanremo, sostituendo però la parola “cuoricini” con “arancini”. Durante un’intervista a The Flight, il duo ha commentato l’episodio, raccontando:

“Ci ha avvertito un nostro collega, erano tutti gasatissimi, mentre noi non sapevamo neanche chi fosse. Ci sono arrivati mille messaggi, per tre giorni non si è parlato d’altro sui nostri social. Ci siamo scambiati qualche messaggio, lei è stata carina e ci ha detto: non avevo capito che dicevate 'Cuoricini', spero non vi siate offesi”.

IL NUOVO TOUR

Per festeggiare i 10 anni dall’inizio del loro percorso musicale, i Coma_Cose si esibiranno in due imperdibili concerti nei palasport italiani: il 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il 19 giugno partiranno i live del 2025 - organizzati e prodotti da Magellano Concerti e Palace Agenzia - da Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica) in Piazza Libertà, per poi proseguire il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest). Ad agosto, il tour farà tappa il 2 a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto, il 17 a Francavilla al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce e si concluderà il 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS, Tirreno Festival).

"Siamo contentissimi perché cambieremo un po’ lo spettacolo. Questa estate faremo un po’ una preview di quello che poi succederà nelle date dei palazzetti. Saranno date che ripercorreranno un po’ la nostra storia, un po’ come Vita Fusa. Ci saranno alcuni contenuti inediti: oltre alle canzoni, ci saranno anche momenti in cui intratterremo il pubblico. Insomma, sarà un concerto nuovo che stiamo preparando adesso. Siamo molto divertiti e spero che piacerà anche al pubblico”, concludono i Coma_Cose a The Flight.

I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, a questo link. Per info: www.magellanoconcerti.it