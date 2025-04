Ligabue a RTL 102.5 celebra i 30 anni di “Buon Compleanno Elvis”: «A questo album facciamo una bella festa con un grande progetto, abbiamo recuperato materiale che non sapevo nemmeno esistesse»

Luciano Ligabue è stato ospite di RTL 102.5 insieme a La Zac per presentare “I ragazzi sono in giro”, un brano originariamente pubblicato nel 1995 e ora riproposto in una nuova versione per celebrare il trentennale dell’album “Buon Compleanno Elvis”.

Durante l’intervista a The Flight, Ligabue ha condiviso un ricordo di quei primi giorni di lavoro sull’album: “Ricordo bene quel clima, avevamo deciso di preparare l’album in una scuola di Correggio e ci siamo trasferiti lì con tutta la strumentazione. Eravamo felici, ero con la nuova band con cui stavo lavorando, una festa dopo l’altra, amici che ci raggiungevano, cene ogni sera. È lì che è nato lo spirito di Buon Compleanno Elvis”, racconta. “Poi da lì è andata avanti con la registrazione vera e propria, che abbiamo fatto in piena campagna, in uno studio dove arrivavano tutti i rumori della natura. Mi ricordo che mentre cantavo, il fonico usciva per far tacere gli uccellini o le rane, perché entravano nei microfoni. Una sera che proprio le rane non ne volevano sapere, sono uscito io stesso. Ed è nato un pezzo che si chiama ‘Rane a Rubiera Blues’, e lo abbiamo registrato”. Quella leggerezza e quella complicità, che caratterizzavano ogni momento di quella fase, si riflettono nell’album: “Quel clima lì è finito dentro l’album. Era un tempo di grande conoscenza, di amicizia che si approfondiva mano a mano che costruivamo l’anno”.

Il 18 aprile usciranno le versioni fisiche di “Buon Compleanno Elvis 1995-2025”, un’imponente opera celebrativa pensata per rendere omaggio ai trent’anni dello storico album di Luciano Ligabue, pubblicato nel 1995. Un progetto celebrativo, ricco di contenuti inediti e speciali, che racconta la storia e l’evoluzione di un disco entrato nel cuore di più generazioni.

Tra i progetti inclusi spiccano Naked + Tales, una rilettura intima del disco originale: “L’album è stato rivisto, abbiamo colto l’occasione per riarrangiare alcune cose, trent’anni dopo: Naked è una versione totalmente riarrangiata delle canzoni, in chiave acustica, essenziale. Tales invece è un racconto canzone per canzone, ci sono le mie storie personali legate a ognuna di esse”. Ad affiancare queste due versioni, anche il New Mix, con nuovi mixaggi e edit curati da Tommaso Colliva, e Demos & Rarities, una raccolta di brani mai pubblicati prima: “Ci sono pezzi che non erano mai usciti, mai pubblicati”, spiega Ligabue.

Completano la raccolta otto tracce live tratte da Nei Teatri ’24, registrate durante l’ultimo tour “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”, e la nuova versione Remastered 2025 dell’album originale. “Ci sono anche i pezzi riarrangiati dal tour nei teatri dello scorso anno, e poi i live del 1995, che sono stati recuperati da Fabrizio Barbacci. Non sapevo nemmeno che esistessero!”.

Dietro a questo lavoro c’è una lunga fase di ricerca e riscoperta, come racconta lo stesso Ligabue: “È venuto fuori questo enorme progettone che siamo stati stimolati a fare, e ci siamo messi a cercare tutto questo materiale. A questo album gli facciamo una bella festa. Una volta che siamo stati sollecitati dalla casa discografica, ci ha messo le mani Fabrizio Barbacci – che è il produttore di Buon Compleanno Elvis e anche di Naked. Lui aveva delle cose nascoste… e alcune non sapeva nemmeno di averle. Sono davvero contento, e grato alla casa discografica, che ha voluto fare questa grande festa per l’album, perché c’è veramente tanta roba”, conclude Ligabue.

LA NOTTE DI CERTE NOTTI: RADIOFRECCIA E RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ CON LUCIANO LIGABUE

Intanto, cresce l’attesa per LA NOTTE DI CERTE NOTTI, i due grandi eventi live prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto. Il 21 giugno, Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF ARENA di REGGIO EMILIA a 20 anni dal suo primo concerto a Campovolo, per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, uno dei momenti più significativi della sua carriera. Questo evento speciale proseguirà il 6 settembre alla REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone, dove per la prima volta uno dei luoghi più iconici del mondo ospiterà il primo grande concerto del Liga al sud.

Radiofreccia e RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ saranno le radio ufficiali dei concerti, pronte a portare la loro energia a Campovolo con il loro radio truck posizionato sulla LIGASTREET. Questo spazio diventerà il cuore pulsante dell’intrattenimento per i fan, con attività sia in onda che fuori onda, offrendo musica, interviste e momenti di coinvolgimento live. I fan potranno incontrare gli speaker, partecipare a giochi interattivi e persino intervenire in diretta radiofonica. Inoltre, le due emittenti saranno attive sui loro canali social, condividendo aggiornamenti e contenuti esclusivi per permettere a tutti di vivere “La notte di Certe Notti” in tempo reale.

Ligabue ha condiviso il suo entusiasmo per questi eventi, sottolineando quanto il live sia fondamentale per lui: “Il live, per me, è una cosa necessaria. Faccio questo mestiere per quei momenti lì. Scrivere canzoni e fare dischi è l’esercizio di una passione, ma quello che per me diventa davvero cruciale è salire su un palco e godere del fatto che qualcuno ha organizzato una festa… e tu sei l’invitato. Io posso dare qualcosa, certo, ma quello che il pubblico può offrirmi in cambio è impagabile”.

In vista di questo grande ritorno, Ligabue ha anche rivelato: “Questo sarà il mio quinto Campovolo, e come per tutti i Campovolo posso dire che sul palco ci saranno tutti quelli che hanno suonato con me: dalla band con cui ho fatto i primi album, fino alla formazione attuale. Essendo il quinto, vogliamo davvero alzare l’asticella su tutti gli aspetti”. E ha aggiunto: “Campovolo non è solo un concerto: è un’esperienza. Infatti, già dal giorno prima – dalle 12:00 – ci sarà un vero e proprio boulevard, con un sacco di iniziative: band, film, incontri e tanto altro. E poi, al posto del classico biglietto, abbiamo dato un orologino: sarà con quello che si entrerà. Ti comunica tutto: info, aggiornamenti, attività... attraverso un’app dedicata. C’è dietro un’organizzazione incredibile”.