New Hit di RTL 102.5: tutti i brani in onda a partire da oggi sulla prima radiovisione d’Italia

BOOMDABASH E LOREDANA BERTÉ COLLABORA IN “UNA STUPIDA SCUSA”

I Boomdabash e Loredana Bertè tornano con “Una stupida scusa”, il nuovo singolo che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Una delle band più apprezzate nella scena contemporanea e la regina della musica italiana di nuovo insieme in un brano dal sapore squisitamente reggae che però viaggia quasi controcorrente rispetto al classico singolo estivo. Si tratta della seconda collaborazione della band salentina con Loredana dopo il successo del precedente singolo “Non ti dico no”, certificato doppio Disco di Platino e diventato il brano più trasmesso dalle radio nel 2018. “Una stupida scusa” è un brano che non vuole solo far ballare, ma anche e soprattutto emozionare, arrivando al cuore degli ascoltatori.

DAMIANO DAVID: “ZOMBIE LADY”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Zombie Lady”, nuovo singolo estratto dal nuovo album di Damiano David “FUNNY little FEARS”, l’atteso primo album solista dell’artista. Damiano ha commentato: “Ho definito FUNNY little FEARS il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante.” Sono 14 i brani che compongono “FUNNY little FEARS”, iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità di “Next Summer”. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato “Voices” che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”. Nell’album presenti anche due collaborazioni importanti: con la cantautrice e attrice inglese Suki Waterhouse in “The Bruise” e con l’artista visionario d4vd in “Tangerine”.

FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI E DANI FAIV IN “RED FLAG”

Fabio Rovazzi è pronto a riaccendere l’estate 2025 con un nuovo singolo che ha già il sapore del tormentone: “RED FLAG”, prodotto da ROOM9 e che da questa settimana entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. A rendere questo progetto ancora più esplosivo ci pensano Paola Iezzi, icona glam del pop italiano, e Dani Faiv, voce irriverente della scena urban. Tre mondi diversi che si incontrano per raccontare, con sarcasmo, stile e una buona dose di verità, l’universo delle relazioni sentimentali di oggi. Il risultato? Un brano che ti fa ballare, ridere e dire “oddio, parla di me” nel giro di 30 secondi. Con la sua solita ironia tagliente e una produzione che ti entra in testa al primo ascolto, Rovazzi mette in musica i malesseri sentimentali della Gen Z e non solo. Una radiografia delle dinamiche relazionali, servita con dissacrante leggerezza.

FRANCESCO GABBANI CON “COSÍ COME MI VIENE”

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “Così come mi viene”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani contenuto nell'ultimo lavoro “Dalla tua parte”, il suo sesto album in studio pubblicato a febbraio. È proprio questa l’essenza del brano: un inno alla libertà emotiva, all’amore che non ha bisogno di essere spiegato, alla leggerezza che non è superficialità ma respiro. Tra frasi che giocano con il cosmo e con il cuore, e cori che sembrano nati per restare in testa, la canzone si muove tra l’aldilà e l'aldiqua”, tra la ragione e la ribellione, tra scienza e sentimento. “Pane e amore, sangue e vene”: bastano queste parole per dire tutto. Perché a volte non serve capire, basta sentire. E cantare, così come viene.

GHALI: “CHILL”

Ghali torna in radio sulle note del nuovo singolo CHILL (Warner Music Italy): il brano da ora in rotazione radiofonica. CHILL - scritto da Ghali con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, con la produzione di Takagi & Ketra e registrato agli iconici Miraval Studios - è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza. Impossibile non muovere il corpo dalla prima all’ultima nota di CHILL: il racconto di un gioco di chimica e seduzione miscelato a pillole di vita personale dà vita a un’esplosione di belle vibrazioni. Un beat coinvolgente, dove le percussioni creano una tessitura ritmica densa e festosa colorando il pezzo e donando quel finish cosmopolita 100% in linea con la personalità di Ghali.

LOLA YOUNG CON “ONE THING”

Lola Young torna su RTL 102.5 con il nuovo singolo “One Thing”. Una delle voci più distintive e autentiche della scena contemporanea, un sound brillantemente caotico e profondamente personale. Sfacciata, divertente, feroce, quasi sconsideratamente onesta e sentitamente del sud di Londra. Prodotto da Solomonphonic e Carter Lang, “One Thing” è stato presentato in anteprima assoluta al Coachella suscitando immediatamente interesse e curiosità da parte del pubblico e dei media. Con un testo diretto e sensuale, ancora una volta Lola Young si mostra senza filtri e con la consapevolezza di chi sa esattamente cosa vuole incoraggiando le donne a sentirsi sicure del proprio corpo e a trasformare la propria vulnerabilità in una forma di potere seduttivo. Una sensualità viscerale, imperfetta e reale, tanto fisica quanto emotiva, in linea con l’estetica della “messy girl” che la stessa Lola Young ha contribuito a definire.

LORENZO JOVANOTTI: “OCCHI A CUORE”

“Occhi a cuore”, è il nuovo singolo di Jovanotti, che entra in rotazione sulla prima radio d’Italia a partire da oggi. “Occhi a cuore” è una canzone con il “doppiofondo” come le auto dei contrabbandieri che passano le frontiere e uno dei pezzi più strepitosi dell’intera discografia di Jovanotti: è un frullato di tutto, un cocktail esoterico, estatico, estivo che fonde un sound liberatorio con echi new wave on the road, e un testo pieno di nascondigli e trampolini, dove l’emozione forte e profonda si unisce alla leggerezza estrema che divampa nel ritornello. È una canzone che, a ogni battito, sorprende e coinvolge: una sintesi energetica del Jovanotti di oggi e di sempre.

SAL DA VINCI TORNA CON “L’AMORE E TU”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5, “L’amore e tu”, il nuovo singolo di Sal Da Vinci. Una ballata pop intensa e coinvolgente, “L’amore e tu” racconta la forza di un sentimento che resiste al tempo, alla distanza e alla sofferenza. Il brano è una dichiarazione autentica e struggente, in cui il protagonista esprime il desiderio profondo di tornare indietro e riavere accanto la persona amata: “Cosa non darei per tornare indietro, cosa pagherei per averti ancora.” Consapevole dei propri limiti nell’amare, chiede di essere guidato, di colmare il vuoto che lo attraversa, promettendo: “Ovunque andrai, io ci sarò, se ci credi anche tu nasce un nuovo sentimento”. Un crescendo emotivo che sfocia in un finale potente e totalizzante, dove l’amore si manifesta nella sua forma più assoluta: eterno, incondizionato, vivo anche nel dolore.

THE KOLORS: “PRONTO COME VA”

Dopo gli spoiler virali della scorsa settimana, ecco THE KOLORS e il loro nuovo singolo: “PRONTO COME VA” (Warner Music Italy) è disponibile da venerdì 16 maggio in radio. Il nuovo brano è stato anticipato dallo spoiler fatto dalla band in occasione delle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali The Kolors sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti e stupendo tutti i presenti con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, eseguendo per la prima il nuovo brano davanti agli sposi e ai loro invitati.