I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali finalmente insieme con “Bottiglie Vuote” su RTL 102.5: “Ci conosciamo da un sacco, ma ci voleva il pezzo giusto”

Riccardo Zanotti e Max Pezzali sono stati ospiti di RTL 102.5 insieme a La Zac per raccontare “Bottiglie Vuote”, brano contenuto nell’album dei Pinguini Tattici Nucleari “HELLO WORLD”, uscito il 6 dicembre 2024. Per l’occasione, il pezzo prende nuova vita in una nuova versione che vede la partecipazione di Max Pezzali, voce simbolo di più generazioni, fusa con lo storytelling dei Pinguini. Il risultato è una collaborazione che unisce la freschezza e l’energia della band con l’esperienza e l’autenticità di uno degli artisti più amati del pop italiano.

Una collaborazione speciale, nata da un lungo rapporto di stima e amicizia. “Ci conosciamo da diversi anni. Quante volte ci siamo detti: ‘Dovremmo fare qualcosa insieme’? Finalmente si è presentata l’occasione giusta, e questo pezzo si prestava particolarmente bene. Serviva la canzone giusta, ma anche il momento giusto. Prima c’è stata la pandemia, poi vari impegni logistici… e ora, finalmente, ce l’abbiamo fatta”, ha raccontato Max Pezzali.

Un desiderio condiviso anche da Riccardo Zanotti che ha aggiunto: “Ci conosciamo dal 2018. All’inizio lo guardavamo con l’ammirazione che si riserva a un idolo, e per anni non abbiamo nemmeno avuto il coraggio di chiederglielo. Le occasioni per esprimere la voglia di collaborare ci sono state, ma c’erano anche tante difficoltà logistiche. Intanto, però, continuavamo a vederci a cena. Ricordo una sera in particolare, eravamo a casa sua, ci aveva invitati a cena. A fine serata ci ha regalato una chitarrina, con un biglietto su cui c’era scritto qualcosa tipo: ‘Vedrete che crescerete tanto’. In qualche modo, è stato di buon auspicio”.

A RTL 102.5 Max Pezzali non nasconde la sua ammirazione per la band: “Quel messaggio l’ho scritto perché avevo capito che erano sulla strada giusta per diventare la ‘next big thing’. E così è stato. Sono fan dei Pinguini Tattici Nucleari dal primo giorno, li ho visti crescere sul palco e sono convinto che Riccardo sia uno dei migliori autori italiani degli ultimi vent’anni – e, realisticamente, anche dei prossimi”.

L’intesa artistica si riflette anche sul palco, come sottolinea Pezzali: “Sono bravissimi anche dal vivo, quando vai a vedere un loro concerto ti diverti davvero. Sembra una cosa scontata, ma non è così comune trovare concerti in cui riesci a divertirti e a passare del tempo di qualità. Con loro succede. Secondo me, gran parte del loro successo deriva dalla capacità di scrittura di Riccardo, ma anche dal coinvolgimento che portano sul palco”. E conclude: “Tra me, Riccardo e gli altri ragazzi c’è un’intesa fortissima, un’affinità quasi da spogliatoio”.

HELLO WORLD - TOUR STADI 2025

I Pinguini Tattici Nucleari torneranno live con TOUR STADI 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti.

HELLO WORLD - TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 - Treviso - ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 - Torino - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 - Ancona - STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 - Firenze - VISARNO ARENA

28 giugno 2025 - Napoli - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 - Roma - STADIO OLIMPICO Prevendite già disponibili QUI

MAX FOREVER GRAND PRIX E IL LIVE 2026

Max Pezzali tornerà live con “MAX FOREVER GRAND PRIX”, un imperdibile show celebrativo il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Non solo, l’artista tornerà negli stati nel 2026 con “MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026”

MAX FOREVER STADI 2026 – GLI ANNI D’ORO

Giovedì 23 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO

Sabato 11 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

Domenica 12 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO