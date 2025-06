Michele Bravi e Mida presentano a RTL 102.5 il loro nuovo singolo: “Popolare”

Michele Bravi e Mida sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Popolare”, il loro nuovo singolo, pubblicato lo scorso 23 maggio. La canzone è inaspettatamente nata tra Brasile e New Orleans: atmosfere, suoni, colori, stimoli sonori e visivi dei luoghi hanno spontaneamente contaminato la visione creativa di Michele Bravi. Dalla Festa de Iemanja di Salvador al Mardi Gras di New Orleans, l’artista ha respirato e assorbito alcuni dei luoghi più colorati e allo stesso tempo "mistici" del mondo. Le mescolanze culturali, sociali, spirituali, gli artisti di strada, le voci della gente. Questi viaggi sono nati come esigenza naturale di un artista che ha sempre amato perdersi e ritrovarsi nell’altrove. Un artista che non sa e non vuole stare fermo in un posto per troppo tempo, così come gli succede con la musica, con la quale ama esplorare e sorprendere e celebrare la Vita. Con “Popolare” Michele ha riscoperto un Nuovo Mondo, sentendosi perfettamente a suo agio, leggero e curioso, animato dall'energia travolgente della canzone. L’artista ha amplificato queste esperienze collaborando con uno dei giovani artisti di punta della scena pop attuale: Mida, che è nato a Caracas e ha trascorso i primi anni della sua vita in Venezuela. L’incontro artistico tra Michele Bravi e Mida nasce dal desiderio di Michele di ospitare una voce calda, espressiva e potente, che potesse enfatizzare l’entusiasmo della canzone. Ai microfoni di RTL 102.5, Michele Bravi ha raccontato: «L’idea della canzone è partita da me e dal mio viaggio a New Orleans ed è veramente un’esperienza musicale che non ho mai ritrovato in nessun posto del mondo. Per questo, volevo fare una canzone che riportasse un po’ la vibrazione di quel folklore. Ho poi contattato Mida per capire se avesse voglia di fare qualcosa insieme». «Quando Michele mi ha chiamato ero sotto la doccia, ma l’ho richiamato subito. L’idea mi era piaciuta e siamo andati in studio il giorno stesso» ha aggiunto Mida.





IL VIDEOCLIP DI “POPOLARE”

"Popolare" è anche un videoclip esplosivo e bizzarro, che vede protagonisti personaggi del mondo della tv, della musica, del cinema, dello sport e dell'entertainment in generale, tutti accomunati dall'essere "popolari", nel senso di avere nel sangue l’istinto alla trasversalità, all’inclusività, al folklore. Ognuno con il proprio stile interpreta la canzone, divertendosi e lasciandosi coinvolgere dal suo ritmo. «È un periodo super bello e questa canzone ci ha permesso di rivedere un sacco di persone per il nostro video. Quando ho avuto l’idea del videoclip con circa sessanta ospiti che ballano, ho iniziato a scrivere personalmente a tante persone e, su mio grande stupore, tutti hanno detto di sì. Questa cosa è diventata sempre più grande e siamo arrivati a questo video. Ci sono stati dei momenti davvero incredibili durante le riprese» rivela Michele Bravi in diretta su RTL 102.5.