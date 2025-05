Radio Zeta Future Hits Live 2025: il 1° giugno un cast eccezionale in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5

Radio Zeta Future Hits Live torna per la sua 4a edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. L’evento sarà anche l'occasione per il grande debutto della nuova campagna di Radio Zeta.

Dopo l’esordio nell’estate del 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

Anche quest’anno, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. La line-up di Roma del 2025: ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANNALISA, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, CARL BRAVE, CLARA, COMA_COSE, DARDUST, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCO126, FRED DE PALMA, GABRY PONTE, GAIA, GHALI, GUÈ, JOAN THIELE, JOSHUA, LAZZA, LUCIO CORSI, NOEMI, OLLY, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, SHABLO, TANANAI, THE KOLORS, TONY BOY, TONY EFFE, TORMENTO, TRIGNO, e altre sorprese!

L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live sarà caratterizzata da una conduzione tutta al femminile. Per il quarto anno consecutivo, a presentare il festival della Generazione Zeta ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata, per il secondo anno, da Giulia Laura Abbiati. Ma l’evento non si limiterà al palco del Centrale del Foro Italico. Fuori dall’arena, sul red carpet, pronti a raccontare l’arrivo degli artisti e a raccogliere l’entusiasmo dei fan, ci saranno Luigi Santarelli e Alessandra Vatta.

Il 1° giugno il Radio Zeta Future Hits Live 2025 sarà trasmesso in diretta dal Centrale del Foro Italico a partire dalle 21:00. Sarà possibile seguire lo show in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

La giornata evento, sarà anche il palcoscenico d’eccezione per il lancio della nuova campagna di Radio Zeta. Tante sorprese per una giornata di festa.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL25