New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Désolée” di Anna, “Qualcosa di grande” di Coez, “Sesso debole” di Elisa, “Barrio Lambada” di Fred De Palma, “Sto bene al mare” di Marco Mengoni ft. Sayf, Rkomi e “veramente” di sangiovanni

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ANNA TORNA CON “DÉSOLÉE”

Dopo il successo senza precedenti dell’album “VERA BADDIE”, certificato 4 volte Platino, Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Désolée”, in rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. Prodotto dal collaboratore MILES, “Désolée” è un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico ed è pronto a lasciare il segno, come solo ANNA sa fare con la sua musica. “Non c’è nessuno che può domare una leonessa”, canta l’artista all’interno del pezzo e pronta a lanciare il suo messaggio di empowerment, ancora una volta. “Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con MILES è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”, commenta l’artista.





COEZ: “QUALCOSA DI GRANDE”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Qualcosa di grande”, il nuovo singolo di Coez estratto dall’album “1998”. Dopo il successo di “Mal di te” e “Ti manca l’aria”, questo brano conferma la direzione introspettiva del progetto: prodotto da Golden Years e scritto dallo stesso Coez insieme a D’Amico, Paroletti e Contessa, “Qualcosa di grande” è un brano caratterizzato da sonorità calde, in cui il suono trascinante della chitarra fa da cornice a un testo intimo e malinconico. Non è solo una canzone d’amore, ma un confronto sincero con il passato, tra dialoghi interiori, nostalgie condivise e consapevolezze dolorose. Il singolo accompagna l’uscita di “1998”, il nuovo progetto discografico che affonda le radici nelle sonorità e nell’immaginario degli anni ’90, segnando il ritorno alle origini stilistiche e sonore che hanno reso Coez una voce unica nel panorama del cantautorato italiano contemporaneo. Una fusione di intimità e malinconia, dove atmosfere pop e urban si intrecciano in un racconto autentico e personale.





ELISA CON “SESSO DEBOLE”

“Sesso debole” è il nuovo singolo di Elisa, rilasciato a sorpresa e che entra, a partire da questa settimana, in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il brano, scritto dalla stessa Elisa e prodotto dalla cantante, insieme a Andrea Rigonat e okgiorgio, anticipa il grande show del 18 giugno allo Stadio San Siro di Milano,primo concerto di Elisa nel tempio della musica italiana. Un appuntamento che andrà oltre lo spettacolo dal vivo: sarà anche un momento di riflessione e impegno concreto per l’ambiente, tema da sempre caro all’artista.





FRED DE PALMA CON “BARRIO LAMBADA”

Un inno estivo dalle sonorità calde e moderne è il nuovo singolo di Fred De Palma pronto a farci ballare nei prossimi mesi. “Barrio Lambada”, questo il titolo del brano, entra in rotazione radiofonica a partire da questa settimana. ll brano si muove su un beat reggaeton contaminato da suoni della lambada, il tormentone musicale anni ‘80, e synth elettronici, creando un’atmosfera sensuale e magnetica. Ambientato in una festa di strada tra musica, luci e caos, racconta la frenetica ricerca di una ragazza intravista solo per un istante: una visione fugace che diventa ossessione. Tra strofe dense di immagini urbane e un ritornello irresistibile, la canzone cattura quel mix di desiderio e smarrimento tipico delle notti estive dove tutto sembra possibile, ma niente è certo. “Barrio Lambada” esce a poco più di mese da “SEXY RAVE”, il singolo di Fred De Palma con Baby Gang, che vede un nuovo incontro di due mondi culturali e musicali unendo le sonorità latine internazionali con la realtà più urban, mostrando ancora una volta la capacità di Fred di spaziare dal rap di strada alle atmosfere latine e di trovare sempre la chiave per costruire una hit.





MARCO MENGONI COLLABORA CON RKOMI E SAYF IN “STO BENE AL MARE”

Manca poco alla partenza di MARCO NEGLI STADI 2025 e Marco Mengoni sceglie proprio la vigilia del suo tour per l’uscita di un nuovo singolo: “Sto bene al mare” che entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. Già nelle collaborazioni, si presenta inaspettato e sorprendente, con il cantautore, infatti, troviamo Sayf e Rkomi. Scritto dagli stessi Marco Mengoni, Sayf, e Rkomi, "Sto bene al mare" è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profondità. La voce di Marco Mengoni si intreccia con le strofe di Sayf e Rkomi, dando vita a un dialogo che parte dall’immaginario estivo più classico per raccontare qualcosa di più profondo: il senso di spaesamento, il distacco forzato da ciò che si conosce, la tensione tra l’idea di libertà e la realtà di un cambiamento non scelto. Il mare diventa così il centro di una riflessione disillusa e attuale che invita a pensare anche a chi sta dall’altra parte del mare, a chi non vive la distesa d’acqua come gioia e vacanza.





SANGIOVANNI: “VERAMENTE”

“veramente”, il nuovo singolo di sangiovanni entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia a partire da oggi. “veramente" arriva dopo “luci allo xeno”, brano pubblicato ad aprile e che ha segnato il ritorno ufficiale di sangiovanni sulla scena musicale. Dopo averlo presentato in anteprima sul palco del Mi Ami Festival, torna a raccontarsi con autenticità e il suo stile distintivo. Scritto insieme ad Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, “veramente” si muove tra sonorità urban e ritmi che strizzano l’occhio a influenze fresche ed estive, mescolando leggerezza e profondità. Il brano è nato durante un viaggio a Tenerife, durante il quale le atmosfere tropicali dell’isola hanno ispirato i ritmi caldi della canzone. Il singolo si apre con delle chitarre delicate, per poi esplodere in un beat incalzante che sfocia in un ritornello travolgente. La voce di sangiovanni, accompagnata da cori energici, amplifica l’atmosfera della canzone. “veramente” è un’affermazione di identità, un grido sincero che rivendica la libertà di seguire il proprio ritmo.