Annalisa a RTL 102.5: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026 – ROMA, ANNALISA SI UNISCE ALLA LINE UP! DOMENICA 31 MAGGIO, CENTRALE DEL FORO ITALICO DI ROMA

Annalisa si unisce al grande cast di RTL 102.5 Power Hits Estate - Roma! Il 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico, il primo grande evento che anticipa l’estate! Ospite speciale di The Flight, Annalisa ha annunciato la sua partecipazione al grande concerto della prima radio d’Italia: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”. L’artista si aggiunge allo straordinario cast già annunciato. I primi nomi annunciati sono: DITONELLAPIAGA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!



I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26

IL SINGOLO “CANZONE ESTIVA”

Annalisa è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il suo nuovo singolo “Canzone estiva”, rilasciato oggi. Dopo il successo degli ultimi progetti, che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo, il nuovo brano si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per sé stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.

Ai microfoni di RTL 102.5, Annalisa ha raccontato: «Oggi è uscito il mio nuovo singolo, dal titolo “Canzone estiva”, ma non so se è effettivamente così, lascio sempre un po’ decidere il pubblico. L’intento è sempre quello di spiazzare, infatti nel testo dico “questa non è una canzone estiva”. Siccome parlo di giudizi, opinioni, apparenze, compresa la mia, ci faccio un po’ conti e alla fine vale un po’ tutto. Tutto è il contrario di tutto. Detto ciò, nessuna delle mie canzoni nasce come canzone estiva, qualcuna lo diventa ma in goni caso decide la gente. Sono contenta che sia uscita questa canzone e che faccia parte del disco, è fondamentale e lo completa molto».

«Il gioco tra sacro e profano è un fil rouge di questo disco ed è voluto proprio perché per me è un modo per parlare del tema del giudizio, che arriva con facilità e leggerezza ma per chi lo riceve non è così leggero, diventa pesante. Volevo ironizzare su questo tema, facendolo diventare ancora più grosso e pesante. È un tema a cui tengo molto. La frase “Mi vuoi più suora o pornodiva” è un po’ una provocazione rivolta al facile giudizio, che molto spesso estremizza perché magari anche un po’ veloce. La verità normalmente è in mezzo, nell’equilibrio personale di ciascuno. Questo è un po’ il senso» ha aggiunto Annalisa in diretta su RTL 102.5.

IL TOUR

Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il CAPITOLO II del tour “Ma NOI SIAMO FUOCO” – in partenza il 23 aprile da Genova– che vede già alcune date sold out che raddoppiano. Si tratta della seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra novembre e dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album “Ma io sono fuoco” vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia. Annalisa farà tappa a Genova, Mantova, Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e Roma.



