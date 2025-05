Elodie a RTL 102.5: “Sul palco dei miei concerti e tra il pubblico avrò esattamente le persone che ho sempre desiderato”

Elodie è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo album "MI AMI MI ODI", un progetto maturo e potente, che fonde sensualità, fragilità e forza, in un racconto autentico e intimo. Durante l'intervista, l’artista ha anche parlato di “Elodie The Stadium Show", le due date evento dell’8 e 12 giugno che la vedranno protagonista negli stadi di Milano e Napoli.

IL NUOVO ALBUM “MI AMI MI ODI”

Disponibile da oggi, venerdì 2 maggio, “MI AMI MI ODI” è il nuovo attesissimo progetto discografico di Elodie. L’album è composto da 12 tracce in cui l’artista esplora le mille sfumature delle relazioni umane: amori complicati e passionali, desideri irrisolti, momenti di solitudine, di realtà e voglia di ribellione. È un album che non cerca risposte, ma racconta l’emozione e la realtà per quello che sono: chimica, caos, verità e coraggio, che si fondono con i generi che attraversano l’album, tra urban, elettronica, pop e R&B. Ospite di RTL 102.5, Elodie ha dichiarato: «Amo profondamente questo album, è un disco che grida pop. Ho fatto pace con la mia parte adolescenziale, quella più sfacciata. Mi sono riconnessa con quella sfaccettatura che, con il tempo, tende a svanire. Me ne sono riappropriata ed è divertente».

Elodie firma così il suo progetto più personale, dove ogni canzone è una scena e ogni scena un riflesso di chi siamo davvero o chi pensiamo di essere. «Racconto diverse donne che hanno segnato la mia vita. Ho interpretato le storie di varie donne che sono diventate diversi aspetti della mia personalità. Mi sento audace, figlia di mia madre, una grande donna perché è eccentrica, dipingeva e faceva installazioni in casa. Da bambina ero più cinica, ma col tempo quella parte di me è emersa anche in modo più consapevole».

EROTICA, MAGNETICA, AUDACE E GALATTICA

Un racconto che si estende anche all'immagine visiva del progetto. Le quattro cover diverse dell’album rappresentano i quattro atti di “Elodie The Stadium Show”, ognuno dedicato a una diversa fase dell’evoluzione artistica e personale dell’artista: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica. «Ci sono altre qualità che ammiro in me stessa, come la capacità di essere magnetica, di attirare l'attenzione degli altri. A volte ci riesco, altre no. Il bello di questo lavoro è che interagisco con molte persone, metto tutto il mio impegno». Tra le molte anime ce n’è una in particolare che Elodie sente profondamente: «Se dovessi scegliere una di queste personalità, sceglierei quella erotica. Penso a Madonna, sono una fan sfegatata e considero tutto ciò che mi ha dato nel pop, mi sento una sua figlia. Madonna è stata un amore infinito, una donna di grande ispirazione per me».

Oltre alla title track “Mi Ami Mi Odi”, il disco contiene i brani già noti “Dimenticarsi alle 7”, “Black Nirvana” e “Feeling” in collaborazione con Tiziano Ferro, l’unica presenza artistica accanto a quella di Lorenzza, giovane promessa della nuova scena musicale. Proprio su Lorenzza, Elodie ha dichiarato: «Lorenzza mi piace molto, ha una grande consapevolezza e scrive molto bene. Avevo bisogno di un momento di consciousness, e mi piaceva che fosse con una ragazza più giovane di me, ma già molto più cosciente di quanto lo fossi io alla sua età. Il pezzo che ha scritto è dedicato alla madre, è toccante e molto maturo per la sua età. L’ho intercettata per caso, mi colpiva il suo modo molto reale di rappare, senza orpelli. La sua scrittura è cruda, diretta, sembra più giovane della sua età. In lei ho rivisto qualcosa di me».

“ELODIE THE STADIUM SHOW”

Elodie incontrerà il suo pubblico con l’“Elodie The Stadium Show”, due date evento prodotte da Vivo Concerti che si terranno l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. Quest’ultima sarà una data storica: Elodie sarà infatti la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano. «Lo show sarà pieno di persone, e non potrei essere più felice di fare finalmente un live con il corpo di ballo, un sogno che avevo fin da piccola. Porterò sul palco la musica degli ultimi anni. C’è stato un processo che è molto diverso dalla creazione di una hit. Penso già alla musica come se fosse sul palco. Sono felice di avere un pubblico che mi segue, so a chi sto parlando. Condividiamo gli stessi gusti, e sono riuscita a inserire nella mia musica quelle sfumature che mancavano».

“Elodie The Stadium Show” sarà uno spettacolo curato nei minimi dettagli, articolato in quattro atti, ciascuno dedicato a una diversa sfaccettatura della personalità di Elodie, a sottolineare la ricchezza dei mondi che la rappresentano e la continua evoluzione del suo percorso artistico. «Lo show sarà diviso in questi quattro blocchi, ognuno rappresenterà un lato diverso. Sarà un grande spettacolo. Sono molto felice, nei miei concerti avrò, sia sotto il palco che sul palco, proprio le persone che desideravo».

In entrambe le date, uno dei quattro atti vedrà la partecipazione straordinaria della celebre DJ e produttrice di fama internazionale Nina Kraviz, in qualità di special guest. In scaletta, oltre ai grandi successi della carriera di Elodie, il pubblico potrà ascoltare anche i brani inediti del nuovo album Mi Ami Mi Odi, per la prima volta dal vivo in una cornice così imponente.

NON SOLO MUSICA

Parallelamente alla musica e ai grandi palchi, Elodie è anche impegnata in una nuova avventura cinematografica, che la vede protagonista di una mini serie attualmente in lavorazione. «Sto girando una miniserie: sono stata sul set per tutto aprile e a luglio tornerò per completare le riprese. Mi sento molto fortunata, perché il cinema è faticoso, ma mi sta dando tanto. Sono doppiamente grata perché reciterò accanto a Pierfrancesco Favino, un attore generosissimo, dal quale sto imparando moltissimo, sa fare tutto, sa ballare e fa delle imitazioni incredibili. Sto crescendo tanto».

Elodie sarà anche tra le protagoniste di “Fuori”, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino e Matilda De Angelis, in concorso al Festival di Cannes 2025.