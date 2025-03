Fabrizio Moro a RTL 102.5: "Ho tanta voglia di suonare. Ricevere così tanto affetto dopo 25 anni è una dimostrazione enorme"

Fabrizio Moro è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante "The Flight", il cantautore ha presentato in diretta in radiovisione i due speciali eventi con cui festeggerà i 25 anni di carriera: il 1° aprile al Palazzo dello Sport di ROMA e il 3 aprile all’Unipol Forum di MILANO. “Sono molto eccitato per questi live e non sto lasciando nulla al caso. Lavoro con la mia band sulla scaletta e mi alleno ogni giorno. Per ora non ci sono altre date, ma abbiamo tanta voglia di suonare. Manco dalla scena musicale da due anni e, dopo tutto questo tempo, ricevere ancora tanto affetto è davvero una dimostrazione enorme. Alle persone che mi seguono devo tutto e cerco di dimostrarglielo ogni volta che sono sul palco”, racconta Fabrizio Moro.

Nei due concerti, prodotti e organizzati da Friends & Partners, Fabrizio Moro ripercorrerà insieme al suo pubblico un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. “Ci saranno tanti brani che fanno parte dei primi album e che non suonavo dal vivo da un po'. Per festeggiare questi 25 anni, è giusto includere quelle canzoni che hanno contribuito a tutto ciò che è stato fatto in questo percorso di vita. Riprendere questi brani, riarrangiarli… ci stiamo divertendo molto”.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco ci saranno Danilo Molinari, Davide Gobello e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

“Il palco mi ispira molto, ma anche la sala prove è fondamentale. Suonare con la stessa band, nella stessa sala per tanti anni, è qualcosa di speciale. Cerchiamo di portare quell’energia sul palco”.

RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DEI DUE EVENTI

RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’evento. In diretta sulla prima radiovisione d’Italia, Fabrizio Moro racconta: “Sono molto legato a RTL 102.5. Quando uscì ‘Alessandra sarà sempre più bella’, non avevo una casa discografica e chiamai direttamente l’editore Lorenzo Suraci, inviandogli il brano. Il giorno dopo ricevetti un suo messaggio in cui mi diceva che la canzone era entrata in programmazione. RTL 102.5 fu una delle poche radio a trasmetterla”.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Info su www.friendsandpartners.it.