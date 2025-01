New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “NUEVAYoL” di Bad Bunny, “Oh mamma mia” di Gué ft. Rose Villain, “Fuorionda” di Jovanotti, “Losers” di Post Malone feat. Jelly Roll, “Another Part Of Me” di Snoop Dogg, Dr Dre & Sting

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“NUEVAYoL” DI BAD BUNNY DA OGGI IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

In radio come New Hit di RTL 102.5 “NUEVAYoL” di Bad Bunny, prima traccia del suo sesto album in studio, "Debí Tirar Más Fotos". L’album è un omaggio profondo alle sue radici portoricane. Il brano "NUEVAYoL", fonde ritmi dembow con un campionamento di "Un Verano en Nueva York" di Andy Montañez e El Gran Combo de Puerto Rico, evocando un legame nostalgico con la diaspora portoricana a New York. Il brano esplora temi di identità culturale e modernizzazione, esprimendo il desiderio di preservare l'autenticità della sua terra natale di fronte ai cambiamenti contemporanei. Con "NUEVAYoL", Bad Bunny celebra la resilienza e la vitalità della cultura portoricana, sottolineando l'importanza di ricordare e onorare le proprie origini.

GUÈ, IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “OH MAMMA MIA” FEAT. ROSE VILLAIN

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Oh mamma mia” di Gué feat. Rose Villain, il nuovo singolo estratto da “Tropico del Capricorno”, il decimo album della sua carriera del rapper, che rappresenta la perfetta sintesi della maturità artistica di Gué, che nell’arco di oltre vent’anni di carriera è riuscito a rinnovare e internazionalizzare come nessun altro un genere “di importazione” come l’hip hop. Tra citazioni letterarie, cinematografiche, di costume e musicali, l’album condensa in 15 tracce il meglio delle sonorità rap di ieri e di oggi, rendendo omaggio anche all’essenza della tradizione melodica e autorale italiana.

“FUORIONDA”, IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM “IL CORPO UMANO”

Arriva in rotazione radiofonica come New Hit di RTL 102.5 “Fuorionda”, il nuovo singolo di Jovanotti. Il brano, che anticipa “Il Corpo Umano”, l'attesissimo album che sarà disponibile ovunque dal 31 gennaio e anticipato dal singolo “Montecristo”. Il nuovo progetto, è stato annunciato da Jovanotti tramite con un post sul suo profilo Instagram: “Quindici canzoni nuove. È il mio album per voi, il nonmiricordoqualesimo ed è nuovo nuovo appena nato. Manca poco. Non vedo l’ora gente!”. L’artista ha svelato anche la copertina.

“LOSERS” FT. JELLY ROLL, IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DA “F-1 TRILLION”, IL NUOVO ALBUM DI POST MALONE

In radio “Losers” il nuovo singolo di Post Malone feat. Jelly Roll estratto dal nuovo album “F-1 Trillion”. Questo audace lavoro presenta una schiera di collaboratori d’élite della scena country, tra cui spiccano leggende come Dolly Parton, Hank Williams JR. e Tim McGraw, insieme a una nuova generazione di superstar emergenti tra cui Jelly Roll presente e protagonista in questo nuovo singolo.

SNOOP DOGG, DR DRE & STING INSIEME NEL NUOVO SINGOLO “ANOTHER PART OF ME”

"Another Part of Me" è il nuovo singolo dei due pesi massimi della scena hip-hop mondiale Snoop Dogg e Dr Dre in collaborazione con il leggendario Sting. Il brano, da oggi in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia, è il nuovo estratto da "Missionary", l'album di Snoop Dogg interamente prodotto da Dr Dre uscito lo scorso 13 dicembre. La combinazione del genio creativo di Dr Dre e il flow incredibile di Snoop Dogg sono da sempre una garanzia. I due artisti si ritrovano così di nuovo insieme a distanza di 30 anni dal loro primo album in collaborazione, “Doggystyle” (1993), che ha venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo. “Another Part Of Me” riflette l'eredità di tre titani della musica, unendo passato e presente in un capolavoro che supera tutti i generi. Un brano che rappresenta non soltanto la celebrazione della loro carriera, ma anche un’evoluzione in linea con la crescita artistica e personale dei tre hitmaker.