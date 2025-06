Carl Brave a RTL 102.5: “Nel disco ci sono tutte canzoni che raccontano dei pezzi della mia vita e di Roma. Alla fine è un po’ questo il senso di amarcord: i miei ricordi”

Carl Brave è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Notti Brave Amarcord”, il suo nuovo disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre. In questi ultimi due anni, Carl Brave non è stato fermo: ha scritto, ha viaggiato, ha ascoltato e soprattutto, ha sperimentato. “Notti Brave Amarcord” è il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo. Ma non è solo la forma a cambiare. Anche nei contenuti l’album si distingue come un lavoro profondamente autobiografico e introspettivo. L’artista compie un vero e proprio viaggio a ritroso nella propria vita: ricordi, immagini, emozioni, dettagli che si fanno narrazione. Ogni traccia diventa un capitolo di un diario musicale in cui si guarda allo specchio con sincerità, senza filtri, lasciando emergere fragilità, nostalgia, consapevolezze. Ai microfoni di RTL 102.5, Carl Brave racconta: «Il mio ultimo disco è super rap in tutto e ho tenuto tanto di quel mondo. Ho usato il termine “Amarcord” nel titolo perché comunque ho 35 anni e ho spesso rimpianti e nostalgia. Però di cose ne ho vissute e sono cambiato tanto nella mia vita, ho nostalgia delle vite “passate” e momenti e periodi passati. Sono tutte canzoni con dei ricordi e che parlano di cose mie personali che ho vissuto. Io racconto quello che vivo e vivendo a Roma, racconto molto della mia città. Lo stile di scrittura è sempre quello e ci sono tantissimi pezzi della mia vita in ordine sparso, sono flash della mia vita. Nel bene e nel male racconto un po’ il mio vissuto, che poi il senso di amarcord è un po’ questo: i miei ricordi». Le sue ispirazioni arrivano dai viaggi, dagli incontri, dalle strade percorse nella sua Roma. Sul piano stilistico, l’album segna anche un ritorno alle origini rap di Carl Brave, che si mescola e convive con le sfumature melodiche che da sempre è il suo marchio di fabbrica. Le rime tornano più taglienti, i versi più diretti, ma sempre incastonati in quel mood unico e riconoscibile che fonde urban, cantautorato e pop in modo del tutto personale. “Notti Brave Amarcord” è un atto di coraggio. È Carl Brave che si mette a nudo, sperimenta, cambia pelle, ma rimane fedele alla propria essenza. Un disco che guarda indietro solo per fare un salto in avanti, e che chiede a chi ascolta di fare lo stesso: fermarsi, ricordare, capire. E poi, magari, ripartire.