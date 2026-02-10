Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

«“Anche gli Eroi Muoiono” è certificato disco di platino in una settimana e, inoltre, risulta essere il miglior debutto di un disco italiano di tutta l'era digitale, cioè degli ultimi dodici anni. Non conosco parole adeguate per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, ascoltando o comprando il disco, né per celebrare tutto il mio team, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile. Vi amo». Così Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, annuncia su Instagram il raggiungimento di un nuovo traguardo nella sua carriera da rapper. Dopo una sola settimana dalla sua uscita, infatti, “Anche gli Eroi Muoiono”, il nuovo disco dell’artista, ha raggiunto non solo il primo posto nella classifica FIM/NIQ, ma è stato anche certificato platino ed ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming con oltre 67.000 copie.





“Anche gli Eroi Muoiono” e le collaborazioni

“Anche gli Eroi Muoiono” è l’intrigante premessa da cui nasce il nuovo album di Kid Yugi, che ruota, come il progetto precedente, attorno ad un concept ben definito: gli eroi sono le persone comuni, che dettano la trama delle proprie storie. Ma come tutte le storie, c’è sempre un inizio e c’è una fine. Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono i temi portanti dei nuovi 16 brani di Kid Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano. All’interno del disco, ci sono molti amici e colleghi del rapper: Shiva in “La violenza necessaria”, Tutti Fenomeni in “Eroina”, Tony Boy in “Mostro”, Anna in “Push It”, Papa V, Nerissima Serpe e Rrari dal Tacco in “Chuck Norris”, Simba La Rue in “Mu’Ammar Gheddafi” e Artie 5ive in “Bullet Ballet”.





Il documentario

Su YouTube, nel frattempo, è uscita la seconda parte del documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”. Il documentario è costituito da una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista ed è intervallato da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi. Non mancano anche i momenti ‘backstage’ sulla lavorazione degli album “The Globe”, rilasciato nel 2022, e “I Nomi del Diavolo”, pubblicato nel 2024, che lo hanno uno degli idoli rap del momento.



