Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Redazione Web

10 febbraio 2026, ore 11:30

Con più di 67.000 copie vendute, il nuovo disco dell’artista ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming

«“Anche gli Eroi Muoiono” è certificato disco di platino in una settimana e, inoltre, risulta essere il miglior debutto di un disco italiano di tutta l'era digitale, cioè degli ultimi dodici anni. Non conosco parole adeguate per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, ascoltando o comprando il disco, né per celebrare tutto il mio team, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile. Vi amo». Così Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, annuncia su Instagram il raggiungimento di un nuovo traguardo nella sua carriera da rapper. Dopo una sola settimana dalla sua uscita, infatti, “Anche gli Eroi Muoiono”, il nuovo disco dell’artista, ha raggiunto non solo il primo posto nella classifica FIM/NIQ, ma è stato anche certificato platino ed ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming con oltre 67.000 copie.


“Anche gli Eroi Muoiono” e le collaborazioni

Anche gli Eroi Muoiono” è l’intrigante premessa da cui nasce il nuovo album di Kid Yugi, che ruota, come il progetto precedente, attorno ad un concept ben definito: gli eroi sono le persone comuni, che dettano la trama delle proprie storie. Ma come tutte le storie, c’è sempre un inizio e c’è una fine. Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono i temi portanti dei nuovi 16 brani di Kid Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano. All’interno del disco, ci sono molti amici e colleghi del rapper: Shiva in “La violenza necessaria”, Tutti Fenomeni in “Eroina”, Tony Boy in “Mostro”, Anna in “Push It”, Papa V, Nerissima Serpe e Rrari dal Tacco in “Chuck Norris”, Simba La Rue in “Mu’Ammar Gheddafi” e Artie 5ive in “Bullet Ballet”.


Il documentario

Su YouTube, nel frattempo, è uscita la seconda parte del documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”. Il documentario è costituito da una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista ed è intervallato da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi. Non mancano anche i momenti ‘backstage’ sulla lavorazione degli album “The Globe”, rilasciato nel 2022, e “I Nomi del Diavolo”, pubblicato nel 2024, che lo hanno uno degli idoli rap del momento.


Argomenti

album
Anche gli Eroi Muoiono
Kid Yugi
record

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

    Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

  • Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

    Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

  • Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

    Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

  • Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

    Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

  • Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

    Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

  • Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

    Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

  • L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

    L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

  • Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

    Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

  • Tajani, non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale

    Tajani, non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale

  • Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

    Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

Milano Music Week 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone

Milano Music Week 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone

A raccontare l’intera settimana è stato anche il contributo delle radio ufficiali: RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che hanno seguito da vicino concerti, protagonisti e iniziative

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5