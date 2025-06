Andrea Bocelli presenta in anteprima su RTL 102.5 il nuovo singolo con Jannik Sinner: “Lo scopo del brano è motivare e Jannik è un esempio per tutti i ragazzi della sua età”

Andrea Bocelli è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Polvere e Gloria”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Jannik Sinner, una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione. Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce la sorprendente unione in musica tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner. In “Polvere e Gloria”, tra italiano e inglese, il Maestro Andrea Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Jannik Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. E così, accanto alla voce lirica del tenore, le parole dello sportivo suonano come appunti di vita: “All you have to do is to be yourself”, “Improve every day”, “Talent doesn't exist, it has to be earned”. Il brano, scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini, è un omaggio alla fatica ma allo stesso tempo alla bellezza del percorso, alla “linea sottile che trasforma la polvere in gloria”. È un manifesto del sorriso come risposta alla tempesta. Ai microfoni di RTL 102.5, Andrea Bocelli ha raccontato: «Lo scopo del brano è quello di motivare tutti, perché è un momento così difficile, in cui ci sarebbe anche la tentazione di perdere la speranza a volte, soprattutto con quello che si vede in televisione o si legge sui giornali. Io penso che ogni tanto sia giusto mandare dei messaggi motivazionali e di speranza perché la vita bisogna viverla e respirare con i polmoni sempre. Jannik, a mio modo di vedere, è un ragazzo che si pone, anche inconsapevolmente, come esempio estremamente positivo per tutti i ragazzi della sua età. I traguardi che lui ha raggiunto, si raggiungono sì per talento, ma soprattutto con perseveranza, sacrificio, buona volontà e tutte quelle bune qualità che fanno di un uomo un uomo di successo. Lui ha accettato subito, anche perché lui non canta in questa canzone, ma parla in inglese. Le frasi che Jannik dice sono molto sentite da lui».

IL PRIMO INCONTRO CON JANNIK SINNER

«Ci sono delle cose nella vita che nascono così, per motivi sconosciuti. Io ho un amico carissimo che conosce Jannik e il suo manager. L’idea di fare una canzone è venuta da loro ed è stata proprio una bell’idea. Jannik è venuto a trovarmi e abbiamo passato insieme una giornata piacevolissima, ci siamo divertiti e da questo è nato tutto. Lui è un ragazzo molto responsabile, uno che è consapevole del fatto che ha ricevuto dal cielo un talento e che deve fare di tutto per mostrare al meglio il suo talento. È un ragazzo molto umile, molto tranquillo e molto sereno. Mi è piaciuto molto» rivela Andrea Bocelli in diretta su RTL 102.5, raccontando del suo primo incontro con il tennista italiano.