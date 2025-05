Barbara d'Urso in Rai? Dopo l'ultima spifferata sul suo ritorno in televisione adesso spunta una notizia

Barbara d'Urso manca da da alcuni anni dalla tv. Dopo la chiusura di Pomeriggio5, l'ultimo dei suoi programmi in onda per anni e anni su Mediaset, l'abbiamo vista a Ballando con le stelle da Milly Carlucci e poi a Domenica in da Mara Venier.

Lei, regina della tv da sempre, potrebbe tornare in televisione. Andiamo per gradi. Nei giorni scorsi si è diffusa un'indiscrezione legata al ritorno di Carmelita nazionale in tv, esattamente in Rai.

Ora, però, arriva una smentita da parte dell'Adnkronos.

LA NOTIZIA DIFFUSA DALL'ADNKRONOS

Niente da fare per Barbara D'Urso sugli schermi Rai, almeno per ora. Al contrario di quanto rimbalzato su diverse testate online, a quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice, dopo l'addio a Mediaset, non approderà sui canali del servizio pubblico nella prossima stagione.

Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione '25-'26.

Secondo rumors circolati negli ultimi giorni, la conduttrice sarebbe dovuta approdare su Rai1 da gennaio 2026 con un contenitore di 'emotainment', che avrebbe dovuto andare in onda il sabato in concorrenza con la programmazione pomeridiana di Canale 5, nella fascia attualmente occupata da 'Verissimo' di Silvia Toffanin.

IL SUCCESSO DELLA D'URSO IN TV

Volto di riferimento, di punta, di Mediaset per quasi vent'anni. Barbara d'Urso, instancabile conduttrice, ha lavorato a lungo a Canale5: Domenica Live, Grande Fratello, Pomeriggio5 e Live non è la d'Urso, il suo ultimo gioiellino in onda in prima serata e che ha intrattenuto gli italiani anche durante il Covid.

