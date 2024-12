Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Barbara d'Urso. Ecco la frase "choc" sul ritorno in televisione...

«Le “luci della d'Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv - perché tornerò prima o poi - dovrò triplicarle». Così, Barbara d'Urso, per un ventennio conduttrice di Mediaset, a Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro d'oro. L'inviato di Striscia la notizia ha incontrato Carmelita (come il pubblico ama chiamarla).

LA CONSEGNA DEL TAPIRO D'ORO

Questa sera, 26 dicembre 2024, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro “benaugurante” - con al collo un corno portafortuna - a Barbara d’Urso per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno.

LEGGI ANCHE - Barbara d'Urso in pensione? Ecco cosa racconta l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 (che potrebbe tornare in tv)

Incalzata da Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice dichiara: «Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti». E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, afferma: «Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv - perché tornerò prima o poi - dovrò triplicarle». Poi Staffelli la interroga anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. «La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo», risponde d’Urso.

L'ADDIO ALLA TV

Da due stagioni tv la d'Urso è lontana dalla televisione. Il suo Pomeriggio 5 è andato nelle mani della Merlino, l'ex conduttrice si è concessa una stagione a teatro con Taxi a due piazze, insieme a Franco Oppini, in giro per l'Italia. E poi l'ospitata da Mara Venier, a Domenica in, e da Milly Carlucci a Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE - Barbara d'Urso in Rai: il suo ritorno in televisione fa parlare tutti. Ecco quando andrà in onda

LEGGI ANCHE - Tele-mercato, Barbara d'Urso al lavoro per tornare in tv. Spunta un incontro segreto a Roma