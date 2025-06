Zerocalcare, nuova serie animata in arrivo nel 2026: l’annuncio su Instagram

Nel 2026 Zerocalcare tornerà con una nuova serie animata, come rivelato oggi attraverso un divertente video pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Netflix. Il fumettista, alias Michele Rech, 41 anni, è apparso in sala di doppiaggio insieme al fidato Valerio Mastandrea, 53 anni, attore amatissimo che dà voce all’iconica coscienza del protagonista, l’Armadillo, presente sia in Strappare lungo i bordi che in Questo mondo non mi renderà cattivo, le due serie che hanno consacrato il successo di Zerocalcare.

IL NUOVO PROGETTO DEL FUMETTISTA ROMANO

Il legame tra Zerocalcare e Mastandrea, quasi un rapporto padre-figlio, ha conquistato il cuore dei fan, diventando una costante sia nelle produzioni animate che nelle apparizioni pubbliche della coppia. Nel video, Zerocalcare rimprovera scherzosamente Mastandrea per aver spoilerato in un’intervista la lavorazione della nuova serie: «M’hanno massacrato per quella chiacchierata che hai fatto», dice il fumettista. Mastandrea, con il suo tipico tono ironico, risponde: «Mi hanno chiesto di Calcare, perché ormai scocciano me, e io ho detto: ‘Stiamo preparando la terza serie’». Zerocalcare lo incalza: «Non potevi dirlo, c’è un contratto!». E l’attore, con noncuranza: «Non mi metto a leggere 500 pagine di contratto!». Poi aggiunge: «Comunque la trama non l’ho detta, perché non la conosco». «Non la conosci perché non leggi niente», ribatte Zerocalcare, che nel 2015 si è classificato secondo al Premio Strega. «No, non la conosco perché non ti fidi a raccontarmela», controbatte Mastandrea. Il battibecco culmina in un colorito scambio di insulti, ovviamente con il sorriso. I fan, entusiasti, hanno inondato i commenti: «Non fermatevi mai, vi prego!» e «Andate avanti per sempre, PLEASE!», dimostrando che l’attesa per la nuova serie è già alle stelle.

ZEROCALCARE, BIO E CARRIERA

Michele Rech è nato ad Arezzo nel 1983, ma è cresciuto in Francia e poi a Roma, dove si è diplomato al Lycée français Chateaubriand. Ha iniziato a disegnare fumetti alla fine delle scuole superiori, ispirandosi a eventi come i G8 di Genova. In passato ha collaborato con diverse testate giornalistiche, come Liberazione, Carta e Repubblica XL. Il suo blog, "Zerocalcare.it", è stato un punto di riferimento per molti giovani, con racconti a fumetti a sfondo autobiografico. Ha pubblicato diversi libri a fumetti, tra cui "Ogni maledetto lunedì", "L'elenco telefonico degli accolli", "Macerie prime", "Kobane calling" e "Quando muori resta con me". Nel 2019 i suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie. Ha creato e animato la serie tv "Strappare lungo i bordi" per Netflix, che ha raggiunto un vasto pubblico. In passato ha anche disegnato vignette e locandine per eventi e concerti. Ha anche prodotto la serie animata "Rebibbia Quarantine", pubblicata durante il lockdown. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Tiziano Terzani per "No Sleep Till Shengal" e il Premio Antonio Feltrinelli per l'insieme della sua opera.