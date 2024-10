Barbara d'Urso in Rai: il suo ritorno in televisione fa parlare tutti. Ecco quando andrà in onda Photo Credit: agenzia fotogramma

Torna in tv, dopo un paio di anni di stop. Ora Barbara d'Urso, che per quasi vent'anni è stata protagonista indiscussa di Canale5, è pronta per una nuova avventura. Sabato sarà ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle come ballerina per una notte.

L'ARRIVO DELLA D'URSO SEGNA IL SUO RITORNO IN RAI?

Molti, soprattutto addetti ai lavori, si chiedono se la sua ospitata in Rai possa segnare l'inizio di un nuovo cammino televisivo per l'ex regina degli ascolti Mediaset. Difficile rispondere, da viale Mazzini nessuno si sbilancia. Per adesso, però, la d'Urso si gode al meglio la preparazione di questo serale.



Per Barbara il ballo ha sempre rappresentato tanto: si allena da anni tutte le mattine e potrebbe (facilmente) lasciare tutti senza parole nel corso dell'esibizione. Dopo la fine della sua carriera tv a Mediaset, è stata ospite di Mara Venier (tra le due c'è una lunga e profonda amicizia) ed ora arriva, a distanza di alcuni mesi, il momento del ritorno in tv. Che ha tutto il sapore del riscatto.



LA PASSIONE PER IL TEATRO, PRIMO AMORE CHE NON SI SCORDA MAI

Il teatro è come il primo amore, non si scorda mai. E lo sa bene la d'Urso, che dopo molti anni a Mediaset, è tornata in giro per l'Italia con la commedia "Taxi a due piazze", insieme all'amico Franco Oppini. In passato ha recitato nell'indimenticabile fiction tv "La dottoressa Giò", un personaggio che negli anni Duemila è rimasto nel cuore di tutti.

