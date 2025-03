Maria De Filippi e Paolo Bonolis (di nuovo) insieme in tv: ecco quando e dove

Paolo Bonolis e Maria De Filippi tornano a lavorare insieme in tv.

Nel 2009 la conduttrice Mediaset prese parte alla finale di Sanremo 2009, all'epoca diretto e presentato dal collega.

Tra due giorni sul piccolo schermo si ricomporrà la coppia, stavolta in occasione della puntata speciale di prima serata di Avanti un altro in onda dalle 21.30 di giovedì 27 marzo su Canale 5.

De Filippi-Bonolis, scambio di ospitate tv

De Filippi sarà l'ospite d'eccezione di Avanti un altro! By night, l'appuntamento speciale del game-show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Nelle scorse settimane - precisamente sabato 1 febbraio - Bonolis aveva preso parte a C'è posta per te, il people show di successo della De Filippi.

Prevista, per giovedì sera, anche la partecipazione di Angelo Pintus.

La puntata è già stata registrata presso il Centro Titanus Elios, dove sono situati anche gli studi di Amici, il cui serale è iniziato proprio sabato scorso.

Avanti un altro! By night: i concorrenti

A scendere in campo ad Avanti un altro! By night saranno i partecipanti delle scorse edizioni di Ciao Darwin: spetterà a loro rispondere alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo.

Infatti, il montepremi, da un minimo di 70.000 euro fino a una cifra superiore qualora il finalista dovesse aggiudicarsi un importo maggiore, sarà devoluto al Ce.R.S. (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

La sfida che incorona il campione della serata sarà, come sempre, tutta al contrario: nel gioco finale, per vincere, bisognerà dare 21 risposte sbagliate.

Avanti un altro! By night: il cast completo

Nel mitico salottino, capitanato da Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l'Agente Segreto, Brasil e tanti altri. Non mancheranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.