Striscia la notizia (di nuovo) contro Affari tuoi: "È pilotato"

Striscia la notizia torna ad attaccare Affari Tuoi.

Il tg satirico di Canale 5 ieri ha proposto un servizio di Rajae Bezzas sostenendo che le vincite ai pacchi siano "pilotate".

L'assunto del programma di Antonio Ricci è che per la distribuzione dei premi in denaro il metodo non sarebbe casuale.

Non è la prima volta che Striscia denuncia presunte irregolarità da parte della trasmissione diretta concorrente. Lo ha fatto sin dal 2004

L'inchiesta di Striscia la notizia

Striscia la notizia parte dalle dichiarazioni di Max Giusti all'interno della puntata del 24 settembre 2024 del podcast Tintoria.

In quell'occasione l'ex conduttore di Affari Tuoi rivelò che, ai suoi tempi, si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata.

Il “Dottore”, ossia l’autore del programma Rai Pasquale Romano, in un’intervista a La Verità del 23 novembre 2024 smentì l’esistenza di un budget, sostenendo invece che Affari Tuoi, essendo basato totalmente sulla fortuna, ha variabili infinite e un’aleatorietà che nessun altro gioco ha.

Nel servizio trasmesso ieri Striscia spiega di aver scoperto un vero e proprio “sistema” che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita.

Tale “sistema” non coinvolgerebbe solo gli anni di conduzione di Max Giusti, ma anche di altri protagonisti come Flavio Insinna, durante la cui conduzione si è riusciti a garantire una vincita media di circa euro 36.000 a puntata e ciò per ben quattro edizioni consecutive (edizione 2013/2014 euro 36.178/puntata, edizione 2014/2015 euro 35.234/puntata, edizione 2015/2016 euro 36.201/puntata, edizione 2016/2017 euro 36.769/puntata).

"Affari tuoi è pilotato"

Striscia, che afferma che uno schema similare starebbe ripetendosi anche con la conduzione di Stefano De Martino, conclude asserendo che Affari Tuoi elargisce ogni sera la vincita che gli consente di rispettare il budget e, per raggiungere tale scopo, le dinamiche “aleatorie” sono pilotate:

"Come può un gioco che in teoria potrebbe far vincere ogni sera 300 mila euro, rispettare un budget predefinito ogni anno? Evidentemente, per stare nel budget, la trasmissione deve in certe puntate elargire, ma in altre tirare il freno per far sì che i conti tornino. E quindi si evince che il gioco deve per forza essere pilotato".