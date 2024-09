Ballando con le stelle: tutto quello che c'è da sapere sulla prima puntata. Coppie, retroscena e prove...

Nuove coppie di ballerini e concorrenti. Nuove emozioni. Sicuramente sfide entusiasmanti. I concorrenti sono prontissimi. Ecco tutte le coppie che vedremo scendere in pista, ogni sabato sera: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Francesco Paolantoni- Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini- Angelo Madonia; Sonia Bruganelli- Carlo Aloia; Alan Friedman- Giada Lini; Nina Zilli- Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto; I Cugini di Campagna- Rebecca Gabrielli; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen; Furkan Palali- Erica Martinelli.

La musica è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band. Sempre, rigorosamente, dal vivo. Gli occhi di tutti sono puntati su Sonia Bruganelli che non balla con il suo fidanzato Angel Madonia. Questa settimana il settimanale Chi li ha fotografati insieme con quel bacio in copertina che è diventato virale. La loro storia d'amore è nata improvvisamente e la Bruganelli potrebbe regalare agli amanti del gossip delle "chicche" inaspettate: scende in pista con la sua grinta che è inimitabile e con tantissima eleganza. Chi la conosce bene dice: "E' lì per vincere".

BALLERINI PER UNA NOTTE

“Ballerina per una notte” della prima puntata di Ballando con le stelle 2024 sarà l’atleta Giuliana Chiara Filippi campionessa paralimpica ( specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo e classificata T64) che ballerà in coppia con Moreno Porcu. “Ballerine per una notte” le sette campionesse olimpiche Volley femminile : Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica «Moki» De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi. La squadra di pallavolo guidata da Julio Velasco, con grande orgoglio lo scorso 11 agosto, ha battuto gli Stati Uniti aggiudicandosi la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A BORDO PISTA, ECCO CHI VEDREMO

A bordo pista torna la “giuria popolare” con Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Sono loro i tribuni del popolo