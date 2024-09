Ballando con le stelle: il primo bacio (in pubblico) tra Sonia Bruganelli e il maestro di ballo

L'amore, a quanto pare, va a gonfie vele. Sonia Bruganelli - imprenditrice e produttrice, ex di Paolo Bonolis - ritrova il sorriso con Angelo Madonia (maestro di ballo su Rai1). L'ex di Bonolis, che da un paio di anni, ha avuto il grande successo in tv come opinionista del Grande Fratello, ora è pronta per una nuova avventura in tv: Ballando con le stelle. Ma non sarà in coppia con Madonia. Assolutamente no. Sarebbe tutto troppo semplice.

L'AMORE ALLA LUCE DEL SOLE E LE FOTO DI "CHI"

Le foto-scoop sono del settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis. Il settimanale racconta per filo e per segno la loro storia e riesce a "pizzicare" la coppia in giro per le strade di Roma. Facciamo un piccolo passo indietro: Sonia ha tre figli, "arriva da un matrimonio con Paolo Bonolis che, a un certo punto, era diventato complicità e fratellanza", ricorda Chi. Angelo, più giovane di Sonia, ha due figlie nate da una precedente relazione. "Ho accettato di fare Ballando anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo che è il suo mondo", racconta a Chi l'ex di Bonolis.

Milly Carlucci sta per tornare con la nuova edizione di Ballando con le stelle e la Brugnelli, da rumors, è carica a palettoni. Chissà cosa accadrà quando s'incontreranno la Bruganelli e la giuria, spesso severissima, di Ballando.

SONIA BRUGANELLI: DALLA MODA ALLA TV

Una laurea. Un passato nella moda. Poi il mondo dell'imprenditoria e della tv. Il matrimonio (lungo) con Paolo Bonolis e l'arrivo del Grande Fratello come opinionista. Sonia Bruganelli resta una delle donne più corteggiate dal mondo della tv, sa mettere insieme ironia e un pizzico di provocazione con eleganza e cultura. Sui social va fortissimo. Ora che sta per iniziare una nuova avventura televisiva, su Rai1, potrebbe ancora una volta lasciare tutti senza fiato.