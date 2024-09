Ballando con le stelle e Grande Fratello: tutti i retroscena a Protagonisti su Rtl102.5

«Angelo Madonia? Ho scelto di non ballare con lui perché non volevo portare la nostra intimità in pista». Parola di Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle, ex di Paolo Bonolis, attualmente legata al maestro di ballo Angelo Madonia.

Gli occhi di tutti sono puntati su di loro: Angelo e Sonia. Che, però, non balleranno insieme. Stasera, nel corso di Protagonisti con Fredella, Parpiglia, Taranto e Sica dall'Aeroporto di Fiumicino interverrà anche Angelo Madonia. Cosa svelerà sulla prima puntata del programma di Rai1? E sulla storia con l'ex di Bonolis? Ma un altro grande rebus è legato alla Lucarelli: si prevedono scontri.

«Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso...», ha raccontato la Bruganelli a "Chi".

I CONCORRENTI DI BALLANDO CON LE STELLE

Tutto è pronto. Manca pochissimo. I concorrenti, in questi giorni, si stanno preparando alla prima puntata. Ecco chi vedremo in pista: Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, l’opinionista Sonia Bruganelli, l’ex velina Federica Nargi, la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini, il comico Francesco Paolantoni, il giornalista statunitense esperto di economia Alan Friedman, l’attore, regista e produttore Luca Barbareschi, i cantanti Nina Zilli e I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi), l’attore turco star della soap “Terra amara” Furkan Palali, Tommaso Marini (fiorettista, medaglia d'argento a Parigi 2024) e Anna Lou Castoldi, figlia del cantante Morgan.

DAL GRANDE FRATELLO ALLA MACELLERIA: HO CORONATO UN SOGNO

E poi, alle 19.40 circa, interverrà al telefono Paolo Masella (ex concorrente del Grande Fratello), che di recente ha aperto una macelleria a Roma.

Masella, nella casa più spiata d'Italia, ha incontrato Letizia ed è stato amore a prima vita. Ora, i due, stanno vivendo una bellissima storia d'amore, godendosi l'abbraccio di tutti i fan.

