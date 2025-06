Roberto Benigni ospite questa sera di Bruno Vespa. L’attore lancerà in esclusiva il suo prossimo libro

Un vero e proprio piccolo evento televisivo quello che si consumerà questa sera alle 20:35 nel programma televisivo di Bruno Vespa “Cinque minuti”. In occasione dell'uscita, il 17 giugno, del suo libro "Il sogno" edito da Einaudi, il Premio Oscar Roberto Benigni sarà ospite in esclusiva assoluta. I due si vedranno per la prima volta nel piccolo schermo dopo il Tg delle 20.

BENIGNI: “VI RACCONTO LA BELLEZZA DELL’EUROPA”

Il volume è la versione ampliata e arricchita dello spettacolo che ha emozionato milioni di telespettatori qualche mese fa. Roberto Benigni, con la sua inconfondibile voce, continua a raccontare un’Europa inedita intrecciando poesia e realtà, memoria e speranza. Una narrazione appassionata e visionaria che, evocando le ferite della guerra, ci accompagna, con tenerezza e coraggio, nel cammino verso la pace.

“Negli ultimi tempi ognuno dice la sua - racconta il comico - Ma nessuno racconta mai quali sono le ragioni profonde per cui è nata l’Unione Europea, qual è la storia degli uomini e delle donne che l’hanno fatta. Allora ve lo racconto io. Come in un romanzo pieno di colpi di scena, dove succedono cose incredibili: non c’è un capitolo dove non ci sia un fatto clamoroso, una sorpresa. E sono sicuro che vi piacerà da morire, perché è il romanzo della nostra vita, del passato che abbiamo alle spalle e soprattutto del futuro che abbiamo davanti. State a sentire che bellezza”.

ROBERTO BENIGNI, TRA PICCOLO E GRANDE SCHERMO

Attore, regista, scrittore, showman, divulgatore. Qualsiasi aggettivo è riduttivo per raccontare le mille sfaccettature artistiche di Roberto Benigni che, quest’anno, compie 73 anni. Inizia la sua carriera come comico teatrale in Roma nei primi anni '70, collaborando con diversi artisti e diventando presto un'icona del teatro sperimentale.

Debutta come attore e regista in film come "Johnny Stecchino" e "Il mostro", ottenendo consensi di pubblico e critica. La consacrazione arriva però con "La vita è bella", che gli fruttano ben due premi Oscar e un grande successo internazionale.

Si dedica alla divulgazione culturale, interpretando opere classiche come la Divina Commedia e commentando testi importanti della cultura italiana.

Partecipa a diverse trasmissioni televisive, tra cui il Festival di Sanremo, suscitando sempre grande attenzione e interesse.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui lauree Honoris Causa e il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.