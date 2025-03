Costantino Della Gherardesca a RTL 102.5: “Stasera i ragazzi affronteranno il trekking nella giungla e poi percorreranno il fiume sotterraneo più lungo del mondo. L’ultima parola spetterà alla busta nera”

Costantino Della Gherardesca è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey, per presentare la terza puntata di Pechino Express che quest’anno porterà “Fino al tetto del mondo”: il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno le coppie da Sabang a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri fatto di prove avvincenti e avventure insidiose. Dopo la prima eliminazione di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, che la scorsa settimana ha colpito Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba “Gli Spettacolari”, ai nastri di partenza arrivano: Jury Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, poi Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”, Samanta e Debora Togni “Le Sorelle”, Virna Toppi e Nicola Del Freo “I Primi Ballerini”, Jey e Checco Lillo “I Magici”, infine Ivana Mrazova e Giale De Donà “Le Atlantiche”. Ai microfoni di RTL 102.5, Costantino Della Gherardesca ha raccontato: «Chi non perde questa sera otterrà il biglietto per la Thailandia. Per l’eliminazione della scorsa puntata de “Gli Spettacolari” mi è dispiaciuto perché Scintilla metteva tutti di buon umore ed è una persona positiva. Stasera i ragazzi affronteranno il trekking nella giungla e poi percorreranno il fiume sotterraneo più lungo del mondo, anche se l’idea un po’ mi spaventa. Pechino è una gara ci sono viaggiatori feroci che però ogni volta ci fanno conoscere il mondo. C’è una prima prova immunità e i primi immuni vanno direttamente in Thailandia e non si devono godere l’esperienza della gara sotterranea. La busta nera di Pechino Express decreterà il resto, ormai me la sogno di notte».





Cosa succederà questa sera?

Il percorso che li attende stavolta metterà a dura, durissima prova la loro resistenza: giovedì 20 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i viaggiatori faranno prima un lunghissimo ed estremamente intricato trekking nella giungla, poi attraverseranno in barca il fiume sotterraneo più lungo del mondo, quello di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali. La corsa inizierà dalla Manlipien Beach di Sabang sempre sull’isola filippina di Palawan e, dopo aver superato il villaggio di Matahimik, la prima coppia che firmerà il Libro Rosso proprio al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l’immunità e di conseguenza anche l’accesso diretto alla Thailandia. Sempre con il loro zaino in spalla, contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, avranno come obiettivo ultimo il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park di Puerto Princesa, il traguardo conclusivo dell’ultima tappa filippina. La parola finale però come sempre spetterà alla busta nera, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno e deciderà così le sorti di una delle coppie in gara. Chi staccherà il pass per la Thailandia e potrà continuare la sua avventura a Pechino Express?