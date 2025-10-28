Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

Francesco Fredella

28 ottobre 2025, ore 14:30 , agg. alle 14:44

"Non chiamatemi tiktoker, ma tiktokana": così Rita De Crescenzo si definisce rispondendo alle domande di Francesca Fagnani

Amata. Contestata. Applaudita. Rita De Crescenzo, in ogni caso è da tempo uno dei personaggi più forti in Rete. Il web l'ha dominato con la vicenda Roccaraso, quando portò in overtourism la città abruzzese. Ora sbarca in tv, su Rai2 a Belve di Francesca Fagnani. Ed in Rete, nelle ultime ore, non si parla di altro. 

"Sono passata dalle stalle alle stelle", dice Rita De Crescenzo con oltre 2milioni di follower. Oggi, 28 ottobre2025, sarà ospite di Belve - che arriva alla sesta stagione. 

LE ANTICIPAZIONI DEL PROGRAMMA DI FRANCESCA FAGNANI

"Non chiamatemi tiktoker, ma tiktokana": così Rita De Crescenzo si definisce rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

"Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna" dice la tiktoker. "Non sarà troppo?" replica Fagnani che poi le chiede: "È molto imitata?". "Sì, tanto. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare".

L'INFANZIA DELLA DE CRESCENZO

"Che infanzia è stata la sua?" chiede la Fagnani. "Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni" racconta Rita.

Poi, la Fagnani spiega che il ragazzo con cui ha avuto il figlio è Ciro Marranzino, della famiglia Contini, che poco dopo il parto venne arrestato. "Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina", spiega ancora la Tiktoker. "Siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio".

LEGGI ANCHE - Rita De Crescenzo a Peschici a Pasquetta. Ma il sindaco D'Arenzo la gela: ecco la risposta in diretta

"Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza?", domanda la giornalista. "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo".



