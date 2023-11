Barbara d'Urso in pensione? Ecco cosa racconta l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 (che potrebbe tornare in tv) Photo Credit: agenziafotogramma.it

"Il futuro? Lo vedo bellissimo". Barbara d'Urso, in un'intervista a La stampa, rompe il silenzio dopo mesi senza il video. Il suo programma Mediaset, Pomeriggio5, è stato affidato a Myrta Merlino e lei ha trascorso un periodo a Londra, poi a Parigi. Ora siu trova in Italia dove sta per debuttare con lo spettacolo teatrale "Taxi a due piazze" (la commedia che la vede impegnata con Franco Oppini).

"POTREI TORNARE IN TV"

Da settimane tutti la cercano. Lei non concede interviste e continua a lavorare, studiare, progettando il futuro. "Non è tempo di andare in pensione, potrei tornare in tv”, dice ancora la d'Urso in un'intervista a La stampa. Dove la vedremo? Rebus. C'è chi parla della Rai, ma al momento l'ipotesi non è confermata: la d'Urso è sotto contratto Mediaset fino a dicembre 2023. La d'Urso, certamente, non pensa alla pensione. "Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, Amiche mie, sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con un'amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro", racconta ancora.

LA PASSIONE PER IL BALLO

Barbara, per oltre 17 anni alla conduzione di Pomeriggio5, torna al primo amore: il teatro. "Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Come tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non perché serve. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza. Però, non fate illazioni", continua nell'intervista a La stampa.

Insomma, la d'Urso scalda i motori. Torna a teatro godendosi l'abbraccio del suo amato pubblico. Quello che per anni ha seguito i suoi programmi, campioni di ascolti. Il pubblico che non l'ha mai abbandonata.