Sonia Bruganelli verso Ballando con le stelle: l'ex di Bonolis in prima serata su Rai1?

Sonia Bruganelli verso Ballando con le stelle. L'ultima spifferata tv parla dell'imprenditrice- opinionista, ex di Bonolis, che potrebbe arrivare nel serale di Rai1. Proprio da Milly Carlucci, reduce dal matrimonio super mediatico di Simona Ventura e Giovanni Terzi (ex concorrenti di Ballando) - CLICCA QUI per saperne di più.

«Ma non sarà in coppia con Angelo Madonia», spiffera una gola profonda dopo le ultime foto che l'hanno ritratta con il ballerino di Rai1 dopo la fine, annunciata, del matrimonio con Paolo Bonolis. Se Sonia dovesse arrivare in prima serata su Rai1 non ci sarebbe posto per lei al Grande Fratello, come opinionista, dov'era già stata sostituita da Cesara Buonamici. E nemmeno all'Isola dei famosi, dove l'abbiamo vista di recente con Dario Maltese.

LA STORIA DI SONIA BRUGANELLI

Una laurea in comunicazione. La passione per la moda e i fotoromanzi: inizia a recitare giovanissima. Poi l'amore e il matrimonio con Paolo Bonolis, finito di recente. Arriva in tv come opinionista dopo essere stata virale con alcuni post super luxury: aerei privati, borse e orologi di valori.

Nel 2005 apre SDL, la società che si occupa anche di occupa di televisione e managment. Una nuova vita professionale per Sonia, amatissima e molto stimata negli ambienti tv. Poi arriva la fine del matrimonio con Paolo Bonolis: i due, però, mantengono ottimi rapporti.

LE PAROLE DI PAOLO BONOLIS DOPO LA SEPARAZIONE

«La separazione da Sonia Bruganelli? L’ho subita, pur condividendola», dice Bonolis a Vanity. Una lunga intervista senza freni. «La separazione da Sonia Bruganelli? L’ho subita, pur condividendola», continua il conduttore. Che, però, non tonerà in tv con "Ciao Darwin", il suo gioiellino. A Super Guida tv dice che è colpa del politicamente corretto: la forza di quel programma, leader degli ascolti, è sempre stato legato alla presenza di masse di popolazione nelle sfide in prima serata. "Belli contro brutti", "Casalinghe contro donne in carriera" e chi più ne ha più ne metta. Darwin ha sempre cercato di scrostare un certo perbenismo per raccontare la pancia dell'Italia. Raccontare la realtà.