Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano a Rimini, il racconto delle nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi dicono “sì” a Rimini. Papà Rino accompagna la conduttrice sottobraccio, lo sposo attende l’ingresso di Simona. Si commuove. E’ il coronamento di una grande storia d’amore, lunghissima. Le prime immagini sono del settimanale “Chi”, diretto da Massimo Borgnis. Potete guardare il Reel sulla pagina Instagram di RTL102.5.

Testimone della sposa Milly Carlucci, Marco Di Terlizzi il testimone di Giovanni Terzi. Matrimonio blindato, circa 250 gli invitati. Tanti volti della tv che in questi anni hanno raccontato la loro storia d’amore.

“Amiamo moltissimo Rimini e la Romagna”, avevano raccontato Simona e Giovanni dopo aver rimandato più volte le nozze.

QUESTA DONNA MI HA SALVATO LA VITA

Amore con la lettera maiuscola. Dieci giorni fa, in occasione del pre-wedding, Terzi ha emozionato gli invitati a Milano dicendo: “Questa donna mi ha salvato la vita”. Una frase che ha fatto il giro della Rete, diventando virale.

Una lunga storia d’amore. Una grande famiglia allargata, che diventa un esempio per tante coppie italiane: Simona, dopo un periodo lontano dalla tv, è tornata ad essere la grande protagonista del piccolo schermo. Ed ha sfoderato, in questi anni, quella grinta che non ha mai perso. Giovanni, uomo di grande eleganza, penna sopraffina, si è lasciato coccolare da Super Simo. Il resto della favola la conosciamo tutti.