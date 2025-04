Incassi cinema: Minecraft supera il mezzo miliardo in tutto il mondo

Continua a volare Minecraft che dopo soli 10 giorni nelle sale in tutto il mondo ha già oltrepassato la soglia del mezzo miliardo di dollari. Un risultato totalmente inaspettato che ha già costretto i vertici Warner Bros a pensare ad un potenziale sequel.

In Nord America il blockbuster ha incassato altri 80,6 milioni di dollari nel suo secondo weekend al botteghino, per un totale di 280,96 milioni di dollari. A livello internazionale, invece, ha ottenuto 79,6 milioni di dollari durante questo fine settimana, per un totale di 269,6 milioni di dollari. Il suo totale complessivo ammonta per ora a 550 milioni ma secondo alcune analisi il film non dovrebbe avere grandi difficoltà ad arrivare molto vicino alla soglia del miliardo. Nel nostro paese la pellicola ha superato gli 8 milioni di euro, di cui 2,5 milioni nell’arco del fine settimana appena concluso.

Debacle assoluta per Biancaneve che invece sembra essere arrivata già al capolinea. La pellicola della Disney ha incassato solo 4,7 milioni di dollari nel quarto weekend all'estero, con un calo del 47,8% rispetto allo scorso weekend, per un totale di 99,7 milioni di dollari in 53 mercati. Oltre agli 81,9 milioni di dollari negli Stati Uniti (con un quarto fine settimana di appena 2,8 milioni di dollari), il film con Rachel Ziegler e Gal Gadot raggiunge i 181,6 milioni di dollari a livello mondiale.

SOLDINI, ZINGARETTI E SCARANO. I DATI DEL CINEMA ITALIANO

Sul versante dei film italiani, prosegue l’ottimo percorso de Le assaggiatrici. La pellicola di Silvio Soldini chiude questo suo terzo week-end con un incasso di 397.414 euro, per un totale di 2.2 milioni di euro. Il dato ha una flessione di solo il 37%. Al momento Le assaggiatrici ha superato Cosa voglio di più con 1.947.231 euro e Agata e la tempesta a quota 2.148.725.

Debutta in ottava posizione la pellicola diretta da Luca Zingaretti: La casa degli sguardi ha esordito con 187.714 euro e una per un totale di 253.873 euro incluse le anteprime. Greta Scarano, invece, con il suo “La vita da grandi” si difende con 151.869 euro e un totale di 472.434 euro. Chiudiamo parlando di “Follemente”, il vero fenomeno della stagione cinematografica che chiude il fine settimana con 146.992 euro e un totale di 17.271.234. E ad un passo dal superare Perfetti Sconosciuti, cosa che senza troppe difficoltà potrebbe succedere entro pochi giorni.