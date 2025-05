Cinema, “Lilo & Stitch” e “Mission Impossible” segnano diversi record al botteghino

Terzo miglior fine settimana dell’anno nel nostro paese e il record per il weekend del “Memorial Day” negli Stati Uniti. Il pubblico si è finalmente riversato nelle sale cinematografiche, portando numeri stellari al botteghino. Un risultato atteso dal momento che sono arrivate due pellicole molto potenti in termini di popolarità. “Lilo & Stitch”, remake dell’amatissimo classico Disney del 2002, e “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, attesissimo ottavo (e ultimo) capitolo della saga action più celebre degli ultimi anni.

In Italia, da giovedì 22 a domenica 26 maggio, si sono raccolti 10,2 milioni di euro, mentre negli Stati Uniti le proiezioni attuali parlano di 260 milioni di dollari di incasso nel weekend, che si stima possano diventare ben 322 milioni entro questa sera. Se queste sono le premesse, la cosiddetta “estate cinematografica" si prospetta gigantesca anche tenendo conto delle altre uscite forti dei prossimi mesi.

STITCH MONOPOLIZZA IL BOX OFFICE

La Disney può finalmente scrollarsi di dosso il flop di “Biancaneve” (solo 204 milioni in tutto il mondo). E per tutti coloro che pensano veramente che “il pubblico si sia stancato dei remake live action”, arriva la risposta di "Lilo & Stitch”. In Nord America la pellicola ha incassato la bellezza di 145 milioni di dollari in tre giorni, battendo qualsiasi primato nel weekend del Memorial Day. Secondo le stime (che potrebbero addirittura essere riviste in rialzo) il film chiuderebbe i quattro giorni con un risultato clamoroso di 183 milioni. Le cose vanno molto bene anche nel nostro paese: “Lilo & Stitch” apre con 8,4 milioni entrando tra i migliori esordi per un live action di Disney. È terzo dietro solo a “Il Re Leone” (2019) e “La Bella e la Bestia” (2017).

Secondo Box Office Mojo, l’incasso mondiale della pellicola ammonterebbe a 341,7 milioni di dollari. La soglia del miliardo è a portata di mano.

MISSION IMPOSSIBLE CHIUDE IN BELLEZZA

Tom Cruise si difende bene. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” inizia la sua corsa negli Stati Uniti con 63 milioni, che dovrebbero diventare ben 77 entro questa sera. Risultati importanti che segnano la migliore apertura per un film della saga. Nel nostro paese, invece, i numeri sono perfettamente in linea con quanto incassato dal capitolo precedente del 2023. Parliamo di un milione e mezzo di euro che, se si contano anche le anteprime di lunedì scorso, diventano 1,7 milioni totali. Il passaparola dovrebbe essere piuttosto positivo e questo potrebbe garantire una buona tenuta nel corso dei prossimi giorni. Le stime mondiali parlano di un totale di 204 milioni di dollari, il che fa ben sperare se non fosse che il budget di produzione della pellicola sarebbe di 400 milioni di dollari, uno dei più costosi della storia. Non sarà facile andare in attivo per Paramount che, per farlo, dovrà superare il miliardo di dollari. Cifra non facile e molto lontana secondo gli analisti.

MARTONE APRE BENE

Nel nostro paese è uscito anche “Fuori” di Mario Martone che, nonostante sia uscito a mani vuote da Cannes, ha esordito con dati più che positivi durante il fine settimana. La pellicola italiana è terza dietro i grandi film americani con 654.4 mila euro, per un totale di 711.5 mila euro considerando anche l’anteprima del 21 maggio. L’inizio non è male e, dal momento che le prossime settimane sono abbastanza scariche di nuove uscite italiane, il titolo ha il terreno libero per ottenere cifre molto positive.